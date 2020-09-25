أسرار وخفايا لبنانية

النهار

يترك الشح المالي لدى السلطة الفلسطينية تأثيراته السلبية على المخيمات والمؤسسات الإنسانية وتعمل "الأونروا" على معالجة هذه الأمور خوفاً من أي انفجار داخل المخيمات وعلى الصعيد اللبناني.

لوحظت مواصلة فريق سياسي وسطي وحزبي إطلاق الحملات العنيفة على العهد بعد فترة هدوء معه، ليُتوِّج رئيس الحزب هذه الحملات لأكثر من سبب يتعلّق بالشقين السياسي والقانوني.

يقول متابع للشأن الحكومي ان رفع الرئيس بري اسماء مقترحة للتوزير انما يحرج حزب الله ويجعله وحيدا ويكشف خضوعه للارادة الايرانية.

الجمهورية

لوحظ أن مرجعية رئاسية لم تلتقِ قائد تنظيم غير لبناني زار لبنان لأسابيع على الرغم من أنه طلب موعداً للقاء.

تردد أن مرجعاً أوروبياً طلب من رئيس دولة عظمى تأجيل إصدار قرارات حساسة تتعلق بلبنان في المرحلة الراهنة.

حاول أحد الدبلوماسيين الأجانب إطلاق مبادرة سياسية في لبنان ولكن تدخّل مرجعية سياسية أخرى لدى حكومة بلاده أدت الى سحبها نهائياً.

اللواء

أبلغت عاصمة أوروبية معنية مَن يعنيه الأمر في لبنان، أن منتصف الشهر المقبل، موعدٌ أقصى لتأليف الحكومة ونيلها الثقة.

تتعرض عملات العواصم الداعمة للمبادرة الفرنسية لضغط الدولار عليها، بما يضعف من قوتها إزاءه في سوق القطع!

لاحظت مصادر دبلوماسية أن لبنان يقترب من خسارة حقّه، وحضوره في منظومة الطاقة شرقي المتوسط، في ظل الحصار الإقليمي والدولي عليه، والتخبط بأزماته السياسية.

نداء الوطن

أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، بدا في زيارته الأخيرة إلى بيروت، مهتماً جداً بالتعرف إلى مسؤول عسكري لبناني كبير، مستفسراً عن كل ما يتعلق به.

تتخوف قيادة أمنية من عودة الوزارة التي تتبع لها الى جهة سياسية معروفة ما يعني عودة المضايقات السابقة.

إعتبر مرجع مختص أن قانون العفو بات حاجة طارئة خصوصاً بعدما وصل فيروس "كورونا" إلى سجن زحلة، والمعلومات عن الإصابات تطال أكثر من نصف السجناء.

الأنباء

يعمل شخصان قريبان من مرجع سابق على تولي الاتصالات بشأن ملف حساس وطرح نظرياتهما من على يخت في عرض البحر المتوسط.

تترقب دولة معنيّة رد فعل تيار سياسي في ملف برزت فيه تطورات إيجابية تنتظر الترجمة العملانية.

البناء

تضاربت التقديرات في قراءة ما إذا كان الموقف الأميركي الذي أدلى به نائب وزير الخارجية ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تمثّل تعبيراً عن الدعم لمبادرة الرئيس الفرنسي والاكتفاء بالتذكير بالموقف من حزب الله أم وضعاً لشروط تعرقل المبادرة في إطار أولوية المواجهة مع حزب الله ورفع العتب تجاه فرنسا بتأييد مبادرتها.

فوجئت أوساط دولية عديدة دبلوماسية وإعلامية بالكلام الصريح والمباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفضه لتسليم السلطة مع نهاية ولايته الأولى في ظل توقعاته بصعوبة الوصول للنتائج الحاسمة بعد الانتخابات الرئاسية والحاجة للحفاظ على الاستقرار وتمهيده للبقاء في البيت الأبيض من دون فوز محسوم.