- كباش التفاوض بين أديب و"الثنائي": من يسمي؟
- واشنطن: سنعاقب من يعاونون "الحزب".. و"الثنائي" وأديب: للبحث صلة
- أسرار وخفايا لبنانية
- سيناريو 1990 راجع؟
- انتكاسة كبيرة لبري في انتفاء تمايزه
- هل يعرف ماكرون جيداً لبنان واللبنانيّين؟
- الرئيس مُحرَج والبلد ينزف
- الثنائي الشيعي ومار مخايل
- حدود الإتفاق والخلاف بين «الحزب» و«التيار»
- ماذا قال المفتي عن بري؟
- لبنان «يعزل» نفسه: الثروة الغازية مُهدّدة
- "قضْم" المبادرة الفرنسية مستمر: إعْتذِر مصطفى أديب
- أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟
- أديب ينسف التفاؤل الحكومي
- حاكميّة لبنان المالية...شيعية!
- الحكومة "المستقلة" ضحية التقارب الفرنسي الإيراني
- بعبدا... لا عرقلة ولا إمضاء على بياض
- تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟
- حكت لي زينب!
- لك السمّ ولنا الكرامة
- كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة
- العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق
- جنبلاط متمسّك بـ"قشة" المبادرة... ومقتنع بفرصتها الذهبية
- بين باريس وبيروت: نقاشات الفساد ومستقبل الحريري
- ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن
- حكومة أديب على المشارف.. و«المال» بين من يسمي ومن يختار!
- «كورونا» يواصل التسلل.. ومصرف لبنان ينفي إصابة الحاكم ونائبه
- الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون على قوله
- توقعات الأبراج ليوم September 25, 2020
- سكبوا عليه الوقود وأحرقوه بعد قتله.. كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بقتل مسؤول حاول الهروب إلى بيونغ يانغ
- يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار دولار.. تفاصيل سيطرة شركات لحزب الله على الوقود، وهذه أسماؤها
- أحكام مخففة لعناصر أمن قتلوا “امرأة سوداء” تشعل احتجاجات جديدة بأمريكا.. أعمال عنف وإصابة شرطييْن بالرصاص
- باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و»الثنائي» متمسّك بتسمية الوزراء
- أسرار وخفايا لبنانية
- البلطجة الدستورية تنتصر
- دورُ فرنسا الـمُــنــتــظَر
- الحكومة ممرّ الى المؤتمر التأسيسي
- الحكومة إقتربت.. فهل لعون حصّة؟
- لبنان «المصلوب» معلّق بين «الحياة والموت»؟!
- «قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة
- سعد الحريري بادر لكنّه لا يُحسد على وضعه!
- ... حتى المياه في لبنان مسيّسة
- لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!
- «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
- تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى
- تجرّعْ وحدَك!
- الحريري... انبطح وتنازل لمن؟!
- الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون يطالب بحصته
- "إقتتال" دستوري
- التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون
-
-
-
-
-
-
-
-
لبنان «يعزل» نفسه: الثروة الغازية مُهدّدة ...الكاتب:
-
حاكميّة لبنان المالية...شيعية! ...الكاتب:
-
الحكومة "المستقلة" ضحية التقارب الفرنسي الإيراني ...الكاتب:
-
بعبدا... لا عرقلة ولا إمضاء على بياض ...الكاتب:
-
تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟ ...الكاتب:
-
لك السمّ ولنا الكرامة ...الكاتب:
-
حكت لي زينب! ...الكاتب:
-
كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة ...الكاتب:
-
العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق ...الكاتب:
-
جنبلاط متمسّك بـ"قشة" المبادرة... ومقتنع بفرصتها الذهبية ...الكاتب:
-
بين باريس وبيروت: نقاشات الفساد ومستقبل الحريري ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن ...الكاتب:
-
الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون على ...الكاتب:
-
يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
«قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة ...الكاتب:
-
-
-
كباش التفاوض بين أديب و"الثنائي": من يسمي؟
ما يمكن استخلاصه بوضوح من اللقاء الأول بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى اديب والمعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل بعد يومين من اطلاق الرئيس سعد الحريري مبادرته، ان لا اقتراب بعد من انفراج حكومي جدي، وان الثنائي الشيعي لم يبدل حرفاً في شروطه لتسهيل تشكيل الحكومة وتمسك اكثر بفرض تسميته لوزير المال الشيعي والوزراء الشيعة الآخرين. وفي ظل ذلك فان ما بدأ امس يندرج في اطار كباش التفاوض الأخير على الأرجح الذي يصعب ان تطول مدته اكثر من مطلع الأسبوع المقبل، فإما تمضي الأمور الى فتح ثغرة في جدار المعاندة التي يرفعها الثنائي، واما ستكون الازمة امام منقلب شديد السلبية. ولعل ما رسم علامات الاستغراب الشديد في مواكبة بدء التفاوض بين الرئيس المكلف والخليلين هو ان الثنائي تصرف من منطلق اعتبار تنازل الحريري في ما خَص اسناد حقيبة المال الى شيعي لمرة واحدة كأنه مكسب له ولم يبادله باي تنازل مقابل، بدليل ان ممثليه حضرا الى لقاء الرئيس المكلف وفي جيب النائب علي حسن خليل ورقة دون عليها أسماء عشرة مرشحين لوزراء المال اختارهما الثنائي ليختار منها اديب اسما بما يعني عمليا ان الثنائي ماض في إقامة هذا المتراس الاشتراطي لمنع ولادة الحكومة او اختبار المدى الأقصى الذي يمكن ان يصمد عبره الرئيس المكلف في كباش التفاوض الذي انطلق امس.
وكان اللقاء بين أديب والخليلين الذي عقد في الرابعة بعد ظهر امس استمر نحو ساعة تضاربت على اثره المعطيات بين هبات تفاؤل وهبات تشاؤم حيال امكان ان يشكل بداية فتح ثغرة في جدار الانسداد الذي يحكم عملية تأليف الحكومة. وقيل في البدايات ان اللقاء اقتصر على التشاور، ولكنه لم يبت موضوع الجانب الذي يسمي وزير المال ما دامت طائفته حسمت وستسند الحقيبة الى شيعي بعد مبادرة الرئيس الحريري. واقترن ذلك بالتأكيد انه اتفق على استمرار التواصل بين أديب والخليلين.
ومن المرتقب ان يزور الرئيس المكلّف ظهر اليوم رئيس الجمهورية للتشاور في التشكيلة الحكومية على ضوء ما تمت مناقشته مع الخليلين.
وعلم ان رئيس الجمهورية هو من بادر الى الاتصال بالرئيس المكلّف مصطفى اديب قبل استقباله الخليلين واتفق معه على ان يلتقيا للبحث في عملية التأليف.
كما علم ان اللقاء بين اديب والخليلين رتب باتصال اجراه علي حسن خليل بالرئيس المكلف. وكان خليل يحمل معه لائحة من عشرة اسماء كمرشحين ليختار منها الرئيس المكلف اسماً لتولي حقيبة المال الا ان الرئيس المكلف تحفٌظ عن تسلمها.
وبما انه لم يبت بمن يسمي الوزراء بقيت هذه اللائحة مطوية. ولذلك قالت المصادر ان للبحث صلة، والمسألة قد تحتاج الى اجتماع آخر.
وكشفت المصادر ان الخليلين تمسكا بتسمية "امل" "وحزب الله" وزرائهما، فطلب اليهما الرئيس المكلّف التريث واعطاءه وقتاً للتفكير. واذا حسم موضوع التسمية في اجتماع عون واديب اليوم، فقد يعقد اجتماع آخر بين اديب والخليلين. كما ان تثبيت حقيبة المال للطائفة الشيعية من شأنه ان يعيد النظر بمبدأ المداورة وما اذا كانت مستمرة باستثناء المال ام انها ستسقط نهائياً ويعود كل طرف ليتمسك بحقيبته.
وتقول مصادر بعبدا ان رئيس الجمهورية لا يطالب بحصة ولا يدخل بمحاصصة، وعندما يعرض عليه الرئيس المكلف تشكيلته سيكون له رأي فيها وبوحدة المعايير في تأليفها لاسيما ما خص حقوق المكونات في التمثل في الحكومة. وقالت المصادر تعليقا على اتصال عون باديب امس ان التواصل بينهما امر طبيعي خصوصاً انهما شريكان بتشكيل الحكومة، ووضع خلاله اديب الرئيس عون في اطار الاتصالات الحاصلة على صعيد التأليف. ورأت المصادر ان هناك توجها الى المزيد من الحلحلة ولكن عمليا لم يستجد اي شيء ملموس.
تمايزات
وعلى رغم عدم بروز معطيات متقدّمة أو ايجابية يمكن أن تشير الى اقتراب ولادة الحكومة عن اللقاء الذي جمع الرئيس المكلّف مع موفدي الثنائي، أكّدت معطيات "النهار" أنّ حركة مشاورات أديب مستمرّة على مقلبي الرئاسة الأولى من جهة و"الثنائي الشيعي" من جهة ثانية، بغية الدفع في عملية التأليف وتذليل أي عقبات يمكن أن تظهر فجائيّاً بما يؤدي إلى ولادة حكومة في وقت قريب. وأشارت المصادر إلى أنّ الأربع والعشرين ساعة الماضية التي سبقت اللقاء، شهدت تمايزاً واضحاً بين موقف حركة "أمل" التي أبدت ايجابية ملحوظة في موقفها، في وقت لم يعكس "حزب الله" أي معطى مرحّب بالمبادرة التي أطلقها الحريري، مبدية خشيتها من أن تشهد الساعات المقبلة بروز عراقيل جديدة أو دخول مزيد من اللاعبين على الخطّ. ونفت المصادر المواكبة لعملية التأليف الأسماء التي عادت تروّج مجدّداً على أنّها مقترحة للتوزير من ضمن تشكيلة الرئيس المكلّف، مع تأكيد عدم تسريب أيّ اسم حتى اللحظة وعلى أنّ ما يتناقل من أسماء وزراء سابقين مقترحين للتوزير مسألة عارية من الصحّة وما يحصل هو عملية رمي أسماء ترويجيّة غير دقيقة، باعتبار أنّ مسوّدة أديب لن تضمّ أسماء وزراء أو نواب سابقين أو حاليين أو وجوهاً خسرت في الانتخابات. ويأخذ أديب في تشكيلته المؤلفة من 14 وزيراً اعتبارات توزيع الحقائب السيادية والخدماتية والعادية.
هيل ولبنان مجددا
وسط هذه الأجواء برزت مواقف أميركية جديدة من الوضع في لبنان اعلنها وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن. واعلن هيل ان الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات الى لبنان عندما يلتزم القادة السياسيون فيه التغيير. وقال هيل ان ايران تقدم 70 مليون دولار من وارداتها من النفط الى "حزب الله" الذي يهدد امن لبنان. واكد ان الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها لمعاقبة من يعاونون "حزب الله" وانها مستمرة في سياسة فرض العقوبات على ايران الى ان تغير سلوكها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كباش التفاوض بين أديب و"الثنائي": من يسمي؟
- واشنطن: سنعاقب من يعاونون "الحزب".. و"الثنائي" وأديب: للبحث صلة
- أسرار وخفايا لبنانية
- الرئيس مُحرَج والبلد ينزف
- الثنائي الشيعي ومار مخايل
- لبنان «يعزل» نفسه: الثروة الغازية مُهدّدة
- "قضْم" المبادرة الفرنسية مستمر: إعْتذِر مصطفى أديب
- أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟
- أديب ينسف التفاؤل الحكومي
- حاكميّة لبنان المالية...شيعية!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)