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صاحبة الأماني
رولا حيدر
صاحبة الأماني الرقيقة .. سيدة في مبتدأ العمر بنكهة الصبا وبهجة الطفولة وحكمة العجائز .. تلك الأسطورة الإنسية الخالدة التي جمعت بدائع الأنثى منذ الأزل ومفاتن الجمال اللا محدود في جسد ممشوق القوام ووجه سهل الملامح .. وفؤاد سعيد الزوايا أليم البواطن ..
أحبها وأحقد على القدر الذي طوق معاصم أمانيها في ذهنها واحتجزها داخل غرفة حيطانها سوداء كالظلم وسقفها رطب مبلل كأرض زيتون مبلل بعد عاصفة مطرية .. لامنفذ في الغرفة لا للهواء ولا للشمس ولا للحياة .. عاتمة كالحزن ضيقة كقبر كافر ملعون ..
غرفة تقطن في دماغها الباطن مدفونة تحت تراب الحرب و الدمار واللجوء والموت والخراب والشتات
في بعض الأحيان تلمح الأماني النائمة في الزاوية متكومة على نفسها يغطيها غبار بسمك إصبع وكأنه يحاول إخفاءها لكنها تتقلب كل حين وكأنها أيضآ تحاول البقاء والانتظار .. كأنها صاحبة الكهف العاشرة والتي سترقد سنينآ وسنينآ وسنين عاهدة نفسها بالنهوض يومآ .. ولا تدري أي يوم ..
وفي الخارج .. صاحبة الأماني الوردية الشفاه تستيقظ بروح جميلة تشبه رحيق السعادة .. فتتلو على الأزهار بعضآ من آيات الجمال وتذيب حافة فنجان القهوة بمذاق شفتيها العسليتين ثم تباشر الخير والمودة والعطاء وتوزيع الأمل في أرجاء الحي بين جمعات النسوة وأحاديثهن البالية وألسنتهن الملسعة ..
الوجع والخير لديها منسجمان بعلاقة طردية تستوجب زيادة الخير والعطاء كلما زاد الوجع وكلما طال سجن أمانيها لأن الأيام عندما تزيد من غرز السكين في الروح عليها بالمعاكسة بالخير كي تحظى بالفرج الموعود ..
الحب .. الحب يا صاحبة الأماني مفردة تائهة بين دخان الحرب و أصوات المدافع والجرار .. انهمرت مع دموع فتاة مات حبيبها مستشهدآ .. نقشت بين تجاعيد مبكرة لأم فقدت ابنها في ربيع عمره ولم تسمع منه خبرآ
الحب .. الحب الذي تبدد في السواد .. وباتت أجزاؤه تعانق تلك الغرفة السوداء .. منتظرة النور كي تستجع قواها من جديد وتخرج إلى الوجود الباهت لتضفيه بالحياة
هي السيدة صاحبة الأماني المرمية في مقبرة النسيان الجماعية مثلها مثل الكثير من البشر الذين قيد القدر أمانيهم وألقى بها إلى حبس إشعار إخلاءه مجهول ..
هي السيدة صاحبة السعادة الكاذبة .. وصاحبة الضحكة الملونة في الجسد الرمادي الباهت
صاحبة الأمل .. صاحبة الحب المبدد والمنتظر ..
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