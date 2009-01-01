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مؤسسة الفكر للثقافة والاعلام تصدر كتابا الكترونيا لنبيل عودة
مؤسسة الفكر للثقافة والاعلام تصدر كتابا الكترونيا لنبيل عودة
الكتاب: حتى يجيء عصر التنوير
المؤلف: نبيل عودة
الناشر: مؤسسة الفكر للثقافة والاعلام - 2017
أصدرت مؤسسة الفكر للثقافة والاعلام (www.alfiker.com) كتاب مقالات أدبية نقدية، فكرية وسياسية للكاتب نبيل عودة.
يشمل الكتاب 27 مادة تتناول مختلف المواضيع الأدبية النقدية، والفكرية السياسية لكتاب عرب ويهود وأجانب. وسبق ان نشر للكاتب نبيل عودة كتابان الكترونيان الأول صدر عن الناشر الإلكتروني - مجلة أنهآر الأدبية والثاني بعنوان "انتفاضة" صدر عن اتحاد كتاب الانترنت المغاربة.
رابط الكتاب: https://www.alfikre.com/articles.php?id=40458
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نبيل عودة
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