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خيول اللهفة الجامحة
أسرجي فرس العشقِ
حتى نتيه
في مجاهلِ الحبِ
نعبرُ الآفاقَ
نملأ القلب رياحين النقاء
نجمع زاداً من القبلات
لشفتين
ظمآنتين دنت من الذبولِ
خبت حُمرتها
فاخلعي ثوب خوفاً
يستعمر المشاعر
يخنق اللهفة
دعي فرس الشوق
في نزاله يحصد سنابل
العشق اليانعة
في سباق خيول اللهفة الجامحة
المنطلقة بلا قيودٍ
لا تنثني
لا تنحني
لا تتهاون
اسرجي فرس العشق
حتى أنطلقُ وإياكِ
لأقطف زهرة
ورود شفتيك
أنهلُ من رحيق الشوق
وأتكئُ على وسادةِ حنانكِ
نعيشُ حُلماً
ترفرف فراشاتُه
حول أنوار حبنا
المضاءة بروح الوفاء
بالأمل بالرجاء
أسرجي فرس العشق
ولا تتواني
أريد ان أعيش الحب
بالأيام والليالي
بالدقائق والثواني
فصقيع بعدكِ أشقاني
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عباس علي مراد
استرالي من اصل لبناني مواليد عيترون هاجر الى استراليا في العام 1988 كاتب واعلامي نشر عدة مقالات في صحف الاغتراب اللبناني عمل مع اذاعة اس بي اس ناشط اجتماعي.
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