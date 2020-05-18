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رحم العذاب
قيّم هذا المقال/الخبر:
أطوي الأيام
أفتح أبواب النهار
أقفل نوافذ الليل
قلبي عصفور
يحلّق في فضاء
معلّق على ذبذبات الثواني
يجلدني الإنتظار
بسياط الزمن العابر
يسرق مني باقة حب
يعريني من ظلّي
المصلوب على فراش النعاس
رغبتي ثائرة
عاشق
حتى آخر رمق
مشتاق
حتى آخر قبلة
مغرم
حتى آخر عناق
محدق
إلى أفق بعيد
أليف أصبح الألم
يكبر في رحم العذاب
يولد في فمه صرخة
رعب في المدينة
يوّدع وفي عينه دمعة
حب بلا مستقر
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عباس علي مراد
استرالي من اصل لبناني مواليد عيترون هاجر الى استراليا في العام 1988 كاتب واعلامي نشر عدة مقالات في صحف الاغتراب اللبناني عمل مع اذاعة اس بي اس ناشط اجتماعي.
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