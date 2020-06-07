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سأقاتل أمريكا!

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات و 11 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 22
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سأقاتل أمريكا!

د. أفنان القاسم

 

لأنَّ العقلَ هُوَ القَدَرْ

 

والقلبَ هُوَ الحَجَرْ

 

والقولونَ هُوَ محمدٌ بنُ سلمانْ

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ الضَّميرَ هُوَ العدمْ

 

والخُلُقَ هُوَ النَّدمْ

 

والسلوكَ هُوَ بنيامينُ نتنياهو

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ المنطقَ هُوَ الغلطْ

 

والكلامَ هُوَ الشَّططْ

 

والاستنباطَ هُوَ عبدُ الفتَّاحِ السِّيسي

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ النِّيشانَ هُوَ الانهيارْ

 

والسَّهمَ هُوَ الاندثارْ

 

والقوسَ هُوَ عبدُ اللهِ الثَّاني

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ الطَّريقَ هُوَ السَّرابْ

 

والرَّصيفَ هُوَ السَّحابْ

 

والعمودَ هُوَ عليُّ خامنئي

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ التَّحَكُّمَ هُوَ التُّفَّاحْ

 

والتَّسلُّطَ هُوَ الدُّرَّاقْ

 

والتَّذلُّلَ هُوَ محمودُ عبَّاسْ

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ العالمَ هُوَ الحذاءْ

 

والشَّرقَ الأوسطَ هُوَ الكلساتْ

 

والجزائرَ هِيَ ظِلُّ نعلِ بوتفليقةْ

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ البنكَ هُوَ الخادِمْ

 

والدُّولارَ هُوَ الخاتِمْ

 

والشَّعرَ المستعارَ هُوَ دونالدُ ترامبْ

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

لأنَّ الزَّمانَ هُوَ اليومْ

 

والمكانَ هُوَ الكونْ

 

وعقربَ السَّاعةِ هُوَ ثديُ ماريلينَ مونرو

 

سأقاتلُ أمريكا!

 

*

 

سأقاتلُ أمريكا بإرادةِ الأشياءْ

 

وبقدرةِ عدمِ الفهمْ

 

سأقاتلُهَا بالتُّفَّاحْ

 

وبمعادلاتِ الرَّفضْ

 

سأقاتلُهَا بألوانِ القمحِ السَّوداءْ

 

وبأنوارِ الغدْ

 

سأقاتلُهَا ببصقِ كلِّ ما هُوَ في صالحِهَا

 

هكذا يُرْغَمُ النَّرجسُ على الانحناءْ

 

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