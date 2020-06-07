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سأقاتل أمريكا!
د. أفنان القاسم
لأنَّ العقلَ هُوَ القَدَرْ
والقلبَ هُوَ الحَجَرْ
والقولونَ هُوَ محمدٌ بنُ سلمانْ
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ الضَّميرَ هُوَ العدمْ
والخُلُقَ هُوَ النَّدمْ
والسلوكَ هُوَ بنيامينُ نتنياهو
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ المنطقَ هُوَ الغلطْ
والكلامَ هُوَ الشَّططْ
والاستنباطَ هُوَ عبدُ الفتَّاحِ السِّيسي
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ النِّيشانَ هُوَ الانهيارْ
والسَّهمَ هُوَ الاندثارْ
والقوسَ هُوَ عبدُ اللهِ الثَّاني
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ الطَّريقَ هُوَ السَّرابْ
والرَّصيفَ هُوَ السَّحابْ
والعمودَ هُوَ عليُّ خامنئي
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ التَّحَكُّمَ هُوَ التُّفَّاحْ
والتَّسلُّطَ هُوَ الدُّرَّاقْ
والتَّذلُّلَ هُوَ محمودُ عبَّاسْ
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ العالمَ هُوَ الحذاءْ
والشَّرقَ الأوسطَ هُوَ الكلساتْ
والجزائرَ هِيَ ظِلُّ نعلِ بوتفليقةْ
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ البنكَ هُوَ الخادِمْ
والدُّولارَ هُوَ الخاتِمْ
والشَّعرَ المستعارَ هُوَ دونالدُ ترامبْ
سأقاتلُ أمريكا!
*
لأنَّ الزَّمانَ هُوَ اليومْ
والمكانَ هُوَ الكونْ
وعقربَ السَّاعةِ هُوَ ثديُ ماريلينَ مونرو
سأقاتلُ أمريكا!
*
سأقاتلُ أمريكا بإرادةِ الأشياءْ
وبقدرةِ عدمِ الفهمْ
سأقاتلُهَا بالتُّفَّاحْ
وبمعادلاتِ الرَّفضْ
سأقاتلُهَا بألوانِ القمحِ السَّوداءْ
وبأنوارِ الغدْ
سأقاتلُهَا ببصقِ كلِّ ما هُوَ في صالحِهَا
هكذا يُرْغَمُ النَّرجسُ على الانحناءْ
لصورِ الغيرْ
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