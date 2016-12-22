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تساقط الثلوج في الصحراء الكبرى الأفريقية لأول مرة منذ 40 عاما
ذكرت صحيفة "الاندبندنت" نقلا عن شهود عيان بأنه تم تساقط الثلوج في الصحراء الكبرى الأفريقية لأول مرة منذ 40 عاما.
ووفقا للمصور فإن "الثلج تساقط وبقي لمدة يوم تقريبا ومن ثم بدأ بالذوبان".
وأضاف هاوي التصوير "كريم بوشتاتا" والذي قام بتصوير الثلج في عين صفرا الجزائرية شمال الصحراء "الجميع بدا مندهشا لتساقط الثلج في الصحراء، إنه حدث نادر جدا".
وكما نشاهد في الصور الملتقطة فإن طبقة من الثلج تغطي الكثبان الرملية مما يخلق منظرا خلابا كما موجات البحر.
وتشير الصحيفة إلى أن مدينة عين صفرا تعرف بإسم "بوابة الصحراء"، حيث تصل درجات الحرارة صيفا إلى 37 درجة مئوية، وفي الشتاء تكون قريبة من درجة التجمد.
ويشار إلى أن أول مرة تم تساقط الثلج في المدينة في 18 شباط/فبراير 1979 لمدة نصف ساعة متتالية تقريبا.
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