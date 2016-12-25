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نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
آخر تحديث: منذ 5 ساعة 7 دقيقةالكاتب:
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سخر الناشطون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة.
ويظهر العرض العسكري الذي انتشر شريط فيديو يوثقه فشل عناصر القوات الخاصة في تأدية إحدى فقراته وذلك بعد المحاولة عدة مرات ممّا أدى إلى إنهاء العرض الذي شارك به عدداً من المسؤولين الإيرانيين.
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