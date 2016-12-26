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الروبوت الجنسي يغزو العالم

آخر تحديث: منذ 4 ساعة 1 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الروبوت الجنسي يغزو العالم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد تضحى الروبوتات الجنسية شائعة مثل الكتب الإلكترونية وألعاب البلاي ستيشن خلال الخمسين عاما المقبلة بحيث تمنحك تغذية عكسية لمعلومات الرغبات الجنسية.

 

جاء ذلك وفقا لتوقعات في المؤتمر السنوي الثاني للحب والجنس والروبوت الذي عقد في لندن مؤخرا.

 

وقال المؤتمر إن الجيل التالي من الإنسان الآلي الجنسي قد يستطيع تعلم السلوكيات الجنسية.

 

كين ديفلين البروفيسورة في جولد سميث قالت إن هناك احتمالات هائلة أن تستطيع الروبوتات جمع المعلومات من المستخدمين, ولفتت إلى أنها لا تستبعد تصور زواج ابنتها من روبوت يوما ما.

 

وفسرت ذلك قائلا: "لا أرى أن ثمة مشكلة في ذلك أبدا, لا يوجد خطأ في ذلك".

 

ويبلغ إجمالي حجم صناعة روبوتات الجنس نحو 30 مليار دولار وتغطي كل شيء من الواقع الافتراضي إلى التطبيقات.

 

ولفتت ديفلين أن الامر ما زال بحاجة إلى الكثير من التعلم.

 

وتابعت: ثمة أشياء بالفعل تتعقب معلوماتك لدى صديق يقول إن ساعته الذكية مثلا تخبره عتدما يحرك رسخه بشكل سريع".

 

ومضت تقول: "حظر ذلك سيكون عملا يفتقد بعد النظر، لا أعتقد أن ذلك سيضحى شيئا مروعا".

 

المؤتمر الثاني من نوعه جذب أكاديميين ونشطاء وشمل كافة الأمور من تكنولوجيا سينما البعد الثالث إلى تناول أسئلة أخلاقية حول إذا ما كان ينبغي أن يذكر الروبوت الأشخاص بأنهم مجرد إنسان آلي.

 

المصدر: news.com.au
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