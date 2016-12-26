- اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
- أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
- الروبوت الجنسي يغزو العالم
- خطيب أصفهان: روسيا لا تقاتل للإسلام.. ولهذا نقاتل بسوريا
- لماذا هدد احد خطباء “الدولة الاسلامية” فجأة دول الخليج.. وتوعد اردوغان بحمام دماء؟ وما هي فرص نجاحه في اقامة عشر ولايات خليجية؟ واين.. وكيف؟ ولماذا لا نستبعد ان يكون العام الجديد عامها وليس عام ترامب فقط؟
- تركيا تحشد على حدود سوريا مع اقتراب الأكراد من سد الفرات
- وزيرة فرنسية سابقة: على إيران وروسيا ضبط سلوكهما في المنطقة
- صحافي افتراضي
- المعارضة السورية المسلحة
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- الشارع اللبناني يحاول إقناع نفسه بنجاح الحكومة... لكن التجارب غير مشجعة
- «دربي القاهرة».. اعتذار واحتجاج يسبقان الحدث
- جلسات الثقة انجاز الاسبوع الاخير من السنة
- محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
- الطفيلي: «حزب الله» سيخرج من سورية مهزوماً
- «سنة 8 آذار» في حال امتعاض: شركاء في الغرم دون الغنم
- بري: بيان مجلس الوزراء منيح
- اضطرابات في مركز لاحتجاز المهاجرين في أستراليا
- وفاة المغني البريطاني جورج مايكل
- نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
- أعمق من حرب باردة وأشرس من مواجهة عسكرية وصراع العتبات
- لن يحتفلوا في سوريا.. تحطم طائرة روسية تحمل عسكريين و فرقة موسيقية كانت متجهة للاحتفال برأس السنة في اللاذقية
- حين طاف «داعش» على وجوهنا بعد أن سقطت دولته
- بيان حكومة «استعادة الثقة» يتمسّك بالطائف والحوار
الروبوت الجنسي يغزو العالم
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد تضحى الروبوتات الجنسية شائعة مثل الكتب الإلكترونية وألعاب البلاي ستيشن خلال الخمسين عاما المقبلة بحيث تمنحك تغذية عكسية لمعلومات الرغبات الجنسية.
جاء ذلك وفقا لتوقعات في المؤتمر السنوي الثاني للحب والجنس والروبوت الذي عقد في لندن مؤخرا.
وقال المؤتمر إن الجيل التالي من الإنسان الآلي الجنسي قد يستطيع تعلم السلوكيات الجنسية.
كين ديفلين البروفيسورة في جولد سميث قالت إن هناك احتمالات هائلة أن تستطيع الروبوتات جمع المعلومات من المستخدمين, ولفتت إلى أنها لا تستبعد تصور زواج ابنتها من روبوت يوما ما.
وفسرت ذلك قائلا: "لا أرى أن ثمة مشكلة في ذلك أبدا, لا يوجد خطأ في ذلك".
ويبلغ إجمالي حجم صناعة روبوتات الجنس نحو 30 مليار دولار وتغطي كل شيء من الواقع الافتراضي إلى التطبيقات.
ولفتت ديفلين أن الامر ما زال بحاجة إلى الكثير من التعلم.
وتابعت: ثمة أشياء بالفعل تتعقب معلوماتك لدى صديق يقول إن ساعته الذكية مثلا تخبره عتدما يحرك رسخه بشكل سريع".
ومضت تقول: "حظر ذلك سيكون عملا يفتقد بعد النظر، لا أعتقد أن ذلك سيضحى شيئا مروعا".
المؤتمر الثاني من نوعه جذب أكاديميين ونشطاء وشمل كافة الأمور من تكنولوجيا سينما البعد الثالث إلى تناول أسئلة أخلاقية حول إذا ما كان ينبغي أن يذكر الروبوت الأشخاص بأنهم مجرد إنسان آلي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الروبوت الجنسي يغزو العالم
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- وفاة المغني البريطاني جورج مايكل
- نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 25, 2016
- 10 أنواع من الأطعمة تنظف الشرايين وتقي الإنسان خطر الأزمات القلبية
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2016
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)