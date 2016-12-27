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أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر

آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 130
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أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر

في حادثة مؤلمة، أقدم شاب تركي، يُدعى تولجا تونتش (25 عاماً)، على قتل عشيقته بعدما تمكن من خداع أمن الشركة التي تعمل فيها ووصل إلى مكتبها.

 

ووصل تونتش، وفقاً لما نقلته صحيفة حرييت التركية الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى مقر محطة الوقود التي تعمل فيها عشيقته "سينام كير" محاسبة بإسطنبول، حاملاً علبة قال لعناصر الأمن الذين كانوا أمام أبواب المحطة إنها تحتوي على هدية قرر تقديمها لعشيقته كمفاجأة، ما دفعهم للسماح له بالدخول والوصول إلى مكتبها.

 

وعندما وصل تونتش إلى مكتب عشيقته طلب من زملائها في المكتب المغادرة وتركهما وحدهما، ليخرج بعد ذلك بندقية آلية أخفاها في الصندوق الذي حمله كهدية، ويطلق النار على عشيقته التي أرداها قتيلة قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.

 

وفور سماعهم أصوات الرصاص، قام العاملون في المحطة بالاتصال بالشرطة التي وصلت على الفور وبدأت التحقيق في الحادثة، ليتضح أن القاتل الذي يعمل رجل أمن في شركة خاصة للحماية، تشاجر مع صديقته عبر الهاتف قبل ارتكابه الجريمة بساعات قليلة.

 

وأكد العاملون في المحطة أن الفتاة التي قُتلت بدأت العمل قبل 20 يوماً فقط من الحادثة.

 

ونشرت الصحيفة صورة لشخص يقف أمام نافذة المكتب الذي تعمل فيه الفتاة، فيما يبدو أن أحد العاملين في المحطة تمكن من التقاطها بعد وقوع الحادثة.

المصدر: هافينغتون بوست

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