- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
- أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر
- مصادر نيابية: قانون الانتخابات هو اختبار النوايا
- كاتب أسترالي: هل تنهار أمريكا؟
- المفتي الجعفري بعد لقاء مفتي الجمهورية: خارطة طريق لمواجهة المسّ الإعلامي بالإسلام
- سخر منه وزيرا الخارجية والتعليم.. بنطال رئيسة وزراء بريطانيا باهظ الثمن صناعة تركية.. هذا هو سعره
- حفروا بئراً من أجل الماء فاكتشفوا ناراً لا تنطفئ.. قصة عائلة تركية تتدفأ مجاناً طوال الشتاء
- اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
- أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
- الروبوت الجنسي يغزو العالم
- خطيب أصفهان: روسيا لا تقاتل للإسلام.. ولهذا نقاتل بسوريا
- لماذا هدد احد خطباء “الدولة الاسلامية” فجأة دول الخليج.. وتوعد اردوغان بحمام دماء؟ وما هي فرص نجاحه في اقامة عشر ولايات خليجية؟ واين.. وكيف؟ ولماذا لا نستبعد ان يكون العام الجديد عامها وليس عام ترامب فقط؟
- تركيا تحشد على حدود سوريا مع اقتراب الأكراد من سد الفرات
- وزيرة فرنسية سابقة: على إيران وروسيا ضبط سلوكهما في المنطقة
- صحافي افتراضي
- المعارضة السورية المسلحة
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- الشارع اللبناني يحاول إقناع نفسه بنجاح الحكومة... لكن التجارب غير مشجعة
- «دربي القاهرة».. اعتذار واحتجاج يسبقان الحدث
- جلسات الثقة انجاز الاسبوع الاخير من السنة
- محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
- الطفيلي: «حزب الله» سيخرج من سورية مهزوماً
- «سنة 8 آذار» في حال امتعاض: شركاء في الغرم دون الغنم
- بري: بيان مجلس الوزراء منيح
أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر
في حادثة مؤلمة، أقدم شاب تركي، يُدعى تولجا تونتش (25 عاماً)، على قتل عشيقته بعدما تمكن من خداع أمن الشركة التي تعمل فيها ووصل إلى مكتبها.
ووصل تونتش، وفقاً لما نقلته صحيفة حرييت التركية الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى مقر محطة الوقود التي تعمل فيها عشيقته "سينام كير" محاسبة بإسطنبول، حاملاً علبة قال لعناصر الأمن الذين كانوا أمام أبواب المحطة إنها تحتوي على هدية قرر تقديمها لعشيقته كمفاجأة، ما دفعهم للسماح له بالدخول والوصول إلى مكتبها.
وعندما وصل تونتش إلى مكتب عشيقته طلب من زملائها في المكتب المغادرة وتركهما وحدهما، ليخرج بعد ذلك بندقية آلية أخفاها في الصندوق الذي حمله كهدية، ويطلق النار على عشيقته التي أرداها قتيلة قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.
وفور سماعهم أصوات الرصاص، قام العاملون في المحطة بالاتصال بالشرطة التي وصلت على الفور وبدأت التحقيق في الحادثة، ليتضح أن القاتل الذي يعمل رجل أمن في شركة خاصة للحماية، تشاجر مع صديقته عبر الهاتف قبل ارتكابه الجريمة بساعات قليلة.
وأكد العاملون في المحطة أن الفتاة التي قُتلت بدأت العمل قبل 20 يوماً فقط من الحادثة.
ونشرت الصحيفة صورة لشخص يقف أمام نافذة المكتب الذي تعمل فيه الفتاة، فيما يبدو أن أحد العاملين في المحطة تمكن من التقاطها بعد وقوع الحادثة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2016
- أخفى البندقية في علبة للهدايا وأخبر أمن المبنى بأنها مفاجأة لها.. تركي يقتل عشيقته بطريقة مرعبة وينتحر
- سخر منه وزيرا الخارجية والتعليم.. بنطال رئيسة وزراء بريطانيا باهظ الثمن صناعة تركية.. هذا هو سعره
- حفروا بئراً من أجل الماء فاكتشفوا ناراً لا تنطفئ.. قصة عائلة تركية تتدفأ مجاناً طوال الشتاء
- الروبوت الجنسي يغزو العالم
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- وفاة المغني البريطاني جورج مايكل
- نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2016
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)