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رغد صدام حسين لـCNN: وجدت نفسي عالقة بين والدي وزوجي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، إنها مرت بفترة وجدت نفسها عالقة بين والدها وزوجها، حسين كامل الذي انشق وذهب إلى الأردن لأسباب تعددت الروايات التي تبينها.
جاء ذلك في مقابلة لرغد مع CNN حيث قالت: "كانت أوقات صعبة بالنسبة لي، وجدت نفسي عالقة بين عائلتين، والدي واخوتي من جهة، وبين زوجي وأطفالي من جهة أخرى،" ملقية الضوء على أن أطفالها لا يحملون أي ضغينة تجاه عائلتها بعد مقتل والدهم العام 1996.
وأضافت رغد: "يصعب على العائلات العادية فهم ذلك، ولكن كل أفراد العائلات الحاكمة ليسوا بأفراد عاديين، وفي بعض الأحيان يصعب فهم مدى تعقيد حياتهم،" مشيرة إلى أنه ورغم كل ما جرى "وحتى اللحظة الأخيرة والدي بقي راضيا وفخور بي."
ويشار إلى أن رغد تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، حيث كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت اختها، رنا، شقيق كامل وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا، وقام الشقيقان وزوجتيهما بالانشقاق إلى الأردن العام 1995، قبل أن يقنعهما صدام بالعودة ويعدهما بالأمان، وعند وصولهم للعراق أمرهما بتطليق بنتيه، وقتل الشقيقان كامل بعدها بنحو ثلاثة أيام.
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