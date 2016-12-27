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رغد صدام حسين تبرر لـCNN قسوة نظام والدها: العراق بلد يصعب حكمه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بررت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، قسوة نظام والدها بالقول: "إن العراق كبلد يصعب حكمه،" لافتة إلى أن الناس بدأوا يفهمون ذلك الآن.
جاء ذلك في مقابلة لرغد مع CNN حيث قالت: "نعم، كان هناك قسوة، وفي بعض الأحيان الكثير منها، ولكن العراق بلد يصعب حكمه وفقط الآن بدأ الناس بفهم ذلك،" في الوقت الذي ردت فيه على من يصف والدها بـ"الديكتاتور" قائلة: "الناس أحرار بتوصيف ذلك كما يريدون."
وتابعت رغد قائلة إن والدها كان "مناضلا وكان يعلم أن نهايته لن تكن سهلة."
ويذكر أن منظمات حقوقية نشرت تقارير عن عمليات إعدام بموافقات حكومية بالعراق خلال عهد صدام، منذ وصوله إلى السلطة وحتى سقوط نظامه، لافتة إلى أن نجليه، قصي وعدي، الذين قتلا في المعارك مع القوات الأمريكية في العام 2003 اتهما بإصدار العديد من أوامر الإعدام هذه.
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