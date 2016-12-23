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هل تورط نجم الكرة سمير نصري في فضيحة جنسية مع "جميلة"؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شهد الحساب الرسمي على تويتر لنجم كرة القدم سمير نصري مفارقات غريبة وتباينا حول طبيبة تدعى جميلة زارت غرفته فجرا,وادعاءات تقديم خدمات جنسية له.
في البداية ظهرت سلسلة من التغريدات الغريبة المنسوبة لنصري قال فيها إنه استضاف المرأة في جناحه الفندقي مقابل خدمات جنسية كاملة.
لكن نصري بعد ذلك قال إن حسابه تم القرصنة عليه عبر صديقته التي تعتقد أنه يخونها مع امرأة أخرى, رغم أنه ليس كذلك.
يذكر أن النجم الفرنسي على علاقة بالموديل البريطانية أنارا اتانيس.
وبعد ذلك قامت شركة "دريب دكتورز" الأمريكية بالتغريد قائلة إنها أرسلت طبيبة إلى فندق نصري في لوس أنجلوس حيث يمكث خلال عطلة الشتاء في عطلة من ناديه الإسباني إشبيلية الذي يقضي فيه فترة إعارة قادما من مانشستر يونايتد.
ولفتت الشركة أن الطبيبة حقنت نصري بمصال يمنحه حصانة صحية أثناء موسمه الكروي المزدحم.
وعاد حساب نصري من جديد يغرد قائلا مخاطبا الشركة: "لقد قدمت لي الطبية كذلك خدمات جنسية كاملة بعد ذلك".
وتابع الحساب: "صديقتي أنارا كانت قد استدعت الفتاة لإعطائي الحقنة الوريدية وبمجرد مغادرة أنارا استمرت جميلة في تقديم خدمات لي لم يكن منصوص عليها في القائمة".
وفي وقت لاحق, اعتذر نجم الأرسنال السابق عما ورد في تلك التغريدات.
ولاحقا, نشرت أتانيس عبر حسابها على الإنستجرام تدوينة بعنوان "كن مع الشخص الذي يفعل لك هذه الأشياء" وعددت مجموعة من الصفات أبرزها الاحترام والحب والولاء والإخلاص، واصفة تلك السمات بالعملة النادرة هذه الأيام.
يذكر أن أنارا، 28 عاما، ظلت علاقتها ممتدة بنصري عامين قبل حدوث شقاق كبير العام الماضي ولا يعرف بعد إذا ما كانا قد عادا مجددا.
ونفت شركة "دريب دكتورز" ادعاءات تقديم خدمات جنسية للاعب وأكدت أن مهامها تنحصر في تقديم خدمات طوارئ طبية وفيتامينات وتحصين من الأمراض وغيرها من الأمور الطبية التي تساعد اللاعبين وغيرهم على تأدية مهامهم بكفاءة.
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