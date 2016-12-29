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بالفيديو...فتاة تقتل سائق "أتوبيس" بالرصاص

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 156
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر إطلاق فتاة الرصاص من مسدس على سائق أتوبيس، أمام الركاب.

 

أظهر الفيديو في البداية قيام الفتاة بتهديد سائق الأتوبيس، بمسدس كانت تحلمه في يدها وتصوبه نحوه، في هندوراس، بأمريكا الجنوبية، ويبدو أنه كانت تطلب منه شيئا ما لكنه رفض، فقامت بإطلاق النار عليه، وذلك أمام الركاب الذين أصيبوا بالفزع. ووفقاً لموقع "لايف ليك" فإن الفتاة قامت بقتل السائق دون أي أسباب، حسبما قالت أمام الشرطة، فيما فسرت الشرطة الأمر بأن السائق رفض دفع "إتاوة" للقاتلة، وأنها عضوة بإحدى العصابات الهندوراسية.

 

المصدر: sputniknews

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