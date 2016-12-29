إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | صور مثيرة لمجندات إسرائيليات تستقطب الإعلام الأجنبي
المصنفة ايضاً في: منوعات, شؤون اسرائيلية

صور مثيرة لمجندات إسرائيليات تستقطب الإعلام الأجنبي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 231
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

صحف أجنبية تسلط الضوء على صفحة إنستجرام خاصة بالمجندات الإسرائيلية وتثني على جمالهن وتثير أسئلة عديدة حول التحاقهن بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي

سلّطت صحف بريطانية بارزة، مهتمة بالأخبار الصفراء، أمس، الضوء على صفحة إنستجرام خاصة بالمجندات الإسرائيليات، تعرض صورا للمجندات بالزي العسكري من جهة، وكذلك بملابس البحر، وأثنت الصحف على جمال المجندات الإسرائيليات إلى جانب خدمتهن العسكرية.

 

وعلى رأس هذه الصحف، موقع "الصان" الشهير وموقع "ديلي ميل" البريطاني، الذي كتب أن "الشابات اللاتي يحملن الأسلحة ويتدربن بقوة، لا يخشين أن يعرضن جمالهن النسائي حينما يعدن إلى البيت". وجرّت هذه التغطية البريطانية، الموقع الأمريكي "نيويورك بوست" إلى نشر مقالة عن الصحفة المثيرة.

 

وأدى النشر في الصحف البريطانية إلى ازدياد عدد المتابعين للصفحة التي تدعى "hotisraeliarmygirls"، حيث وصل عددهم إلى 43 ألف متابع خلال ساعات، مع العلم أن النشر الأخير الذي كان في الصفحة يعود إلى العام الفائت، 2015، ومنذ ذلك الوقت لم تضف إلى الصحفة مزيدا من الصور.

 

وعدا عن الصور الجميلة المعروضة، أثارت الصفحة اهتماما كبيرا لدى القراء البريطانيين والأمريكيين، بشأن الخدمة العسكرية للإسرائيليات، حيث سأل كثيرون: هل الخدمة إلزامية؟ وكم تستغرق، وهل يسمح لهن الانخراط في الوحدات القتالية؟

 

نجيب عن هذه الأسئلة ونقول إن الخدمة إلزامية وتستغرق سنتين، ويسمح للإسرائيليات بالانخراط في الوحدات القتالية، وحتى أن الجيش ينتهج منذ سنوات سياسة واضحة في هذا المجال وهي فتح الأبواب أمام النساء للانخراط في جميع الوحدات.

المصدر: al-masdar

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)