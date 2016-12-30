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معلومة لم تعرفها عن "الكوكاكولا"

آخر تحديث: منذ 41 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 27
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معلومة لم تعرفها عن &quot;الكوكاكولا&quot;

عندما ظهرت الكوكاكولا في المتاجر أول مرة عام 1880 تم تسويقها، على أنها مشروب منشط للأعصاب تم تصنيعه للمساعدة في تخفيف ضغوط الحضارة الحديثة، فالكثير من الناس كان يظهر عليهم علامات ضعف الأعصاب، وأعراض نفسية وكانت الكوكاكولا تغير كل ذلك، حسب الإعلان.

 

الكوكاكولا في ذلك الوقت قيل إنها تعالج إدمان المورفين والأفيون، فحتى سيغموند فرويد عالم النفس كان متحمس لها حيث قال أنه شفي من الاكتئاب الدوري بهذا المشروب.

 

عندما ظهرت الكوكاكولا كانت الكوكا تقدم في أقراص ومع النبيذ وتحقن تحت الجلد وكانت أوراق الكوكا تلف سجائر. الكل يعرف الكوكا التي يأتي منها المشروب ولكن من أين أتت كلمة كولا؟ أتضح أنها من جوز الكولا الذي وجد في أفريقيا، والذي كان جزأ من الحياة هناك لعدة قرون حيث قيل أنه كان لها الكثير من الآثار الطبية، ومادة قلوية تعرف بالكافيين. انتجت الكوكاكولا نبيذ الكولا حيث ظهر النبيذ بطعم الكولا لأول مرة في فرنسا، ومع الترويج لجعل الكوكاكولا غير كحولية ظهرت في أتلانتا بأمريكا كذلك. مخترع الكوكاكولا جون بيمبرتون يقال انه كان يتناول نبيذ الكولا بكثرة، لأنه كان مدمن مورفين وفي ذلك الوقت أدمن الكثير من المحاربين المورفين للسيطرة على الألم وفي أثناء ذلك بيمبرتون تحول إلى المورفين، ولاحقا إلى الكوكا لتخفيف مرضه وألمه.

 

المصدر: sputniknews

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