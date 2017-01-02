إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو.. ابو سن يعود لكريستينا ولكن بضوابط شرعية تعلمها من السجن !
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

بالفيديو.. ابو سن يعود لكريستينا ولكن بضوابط شرعية تعلمها من السجن !

آخر تحديث: منذ 47 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 73
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديث لا بو سن وكريستينا بعد فترة طويلة من انقطاع .

وكانت كريستينا تبدو فرحة جدا بلقاء أبو سن بعد فترة طويلة من الانقطاع من الحديث معه.

وأبو سن هو مراهق سعودي أثار جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في الفترة الماضية من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على يوناو younow خلال حديثه مع كريستينا .

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)