بالفيديو.. ابو سن يعود لكريستينا ولكن بضوابط شرعية تعلمها من السجن !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديث لا بو سن وكريستينا بعد فترة طويلة من انقطاع .

وكانت كريستينا تبدو فرحة جدا بلقاء أبو سن بعد فترة طويلة من الانقطاع من الحديث معه.

وأبو سن هو مراهق سعودي أثار جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في الفترة الماضية من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على يوناو younow خلال حديثه مع كريستينا .