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الموساد يجند جاسوسات: "مطلوب نساء قويات"
إعلان مثير لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نُشر اليوم صباحا في الصحف الإسرائيلية يُلفت النظر: "لا يهمنا ماذا فعلتِ، بل يهمنا مَن أنتِ - الموساد يُجند ضابطات لجمع معلومات ذوات شخصية مميّزة"
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة "الموساد" تجند عمالا، بل لمزيد من الدقة - عاملات. نشر الموساد اليوم صباحا في وسائل إعلامية إسرائيليّة كثيرة، بما في ذلك الصحف الورقية وشبكات التواصل الاجتماعيّ، إعلان "مطلوب" يتوجه إلى النساء وتمت كتابته بصيغة المؤنث.
وفق صيغة الإعلان، مطلوب نساء "ذوات شخصية مميّزة" لوظيفة ضابطة جمع معلومات، وهي الوظيفة الأعلى مرتبة والأكثر معرفة في الجهاز، وتدعى باللغة العامية وظيفة "تجسّس". جاء في الإعلان أيضا: "لا يهمنا ماذا فعلتِ، بل يهمنا مَن أنتِ"، بهدف التشديد على أن التجربة ليست مطلوبة لعمل من هذا النوع، بل الشخصية. ورد في وصف الوظيفة بشكل واضح: "إذا كنتِ صاحبة شخصية وقدرة - فتكتسبين الخبرة الأخرى لدينا.."
وما هي متطلبات الشخصية المميّزة المطلوبة لهذه الوظيفة؟ وفق نشر الموساد - قدرة شخصية وقدرة على تفعيل أشخاص وقيادتهم، قدرات ما بين شخصية مميّزة، صبر، وقدرة على الأداء المرتفع عند كثرة المهام والضغوط، قدرة على الارتجالية والعمل في ظروف عدم الوضوح.
وفق النشر، تشكل معرفة لغات أجنبية أفضلية ولكنها ليست شرطا أساسيا للوظيفة، ويتم العمل "تحت ظروف استثنائية ويتضمن نشاطات طارئة خارج البلاد وكذلك بعثات خارج البلاد كجزء من مسار الخدمة". بالإضافة إلى الإعلان المكتوب، نشر الجهاز فيلم فيديو يظهر فيه رجل وامرأة وهما ينجزان مهام خاصة "مثل المهام التي تحدث في الأفلام فقط"، لزيادة الدافعية للترشح للوظيفة.
يبدو أن التوجه المباشر إلى النساء هو محاولة لزيادة الوعي في أوساطهن أنهن مطلوبات وقادرات على إنجاز مهام من هذا النوع، وربما بسبب نقص النساء في وظائف كهذه. هناك رابط للإعلان إلى صفحة تفصيل الوظائف الشاغرة في موقع الموساد، وتمت صياغته بلغة المذكر والمؤنث على حدِّ سواء. إضافة إلى هذه الوظيفة يمكن العثور على المزيد من الوظائف الشاغرة للنساء والرجال المعنيين بالالتحاق في خدمة الموساد.
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