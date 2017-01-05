- حزب الله:الانسحاب الممنوع من سوريا
- وهي في سن الخمسين.. النجمة الأميركية جانيت جاكسون تضع مولودها الأول
- بعد نفي جورج كلوني...أخيرا أمل علم الدين حامل والمفاجأة أكبر من ذلك
- القصر الملكي في السويد مسكون بالأشباح.. ملكة البلاد: جميعهم ودودون
- ديفيد هيرست: إيران أكبر الخاسرين من الانسجام التركي الروسي
- الفيديو السعودي الذي يجتاح الشرق الأوسط
- الموساد يجند جاسوسات: "مطلوب نساء قويات"
- جنبلاط يهزّ الإجماع: صفقة على النفط
- مانشيت:إقرار مرسومَي النفط وإعفاء يوسف... ودعوة قرعة الى «مجلس الدفاع»
- مشروع شيعي لتسوية وطنيّة في العراق!
- توافق سياسي يمهد للتنقيب عن النفط اللبناني
- «سيفي» كريدية وزع داخل «الجلسة»
- هل هناك “امتعاض” إيراني من التقارب الروسي التركي المتزايد؟ وهل الفقرة الواردة في اتفاق “الهدنة” التي تطالب بخروج الإيرانيين و”حزب الله” هي احد الأسباب ام كلها؟ وهل بدأت روسيا في “تهميش” الدور الإيراني في سورية؟
- الكل يخرق الهدنة والمشكلة أبعد وأخطر
- رسائل الانطلاق الإيجابية بإقرار مرسومي النفط تظللها هواجس الحصص وإدارة غير شفافة
- لا اتفاق على "الاستراتيجيّة" وفي سوريا حرب ولا انسحاب لـ"حزب الله" منها إلّا بعد انتهائها
- تفرَّقت أَيدي سبأ... فَلَمْلِموها!
- الزخم الوزاري ثمرة توافق أو تقاسم حصص؟ تجاوز التباينات لا يسقط تحدي الاصطفافات مستقبلاً
- عون إلى السعودية وقطر
- «ستديو فيجن»: سرقة أموال الدولة بـ «العملة الصعبة»
- 14 آذار: صرنا نشبه حزب الله!
- الحلّ المطلوب للأزمة
- بدأت معالجة الملفات ... والمهم الإستمرار
- تنبؤات صادمة: 8 أحداث في 2017 ستُغير العالم
- مصادر: حاجز لحزب الله يمنع وصول ضباط روس لوادي بردى
الفيديو السعودي الذي يجتاح الشرق الأوسط
الفيديو كليب "هواجيس" الذي يعرض العالم المثالي الذي يمكن للنساء السعوديات فيه أن يقمن بنشاطات بسيطة بأنفسهن مثل القيادة ولعب كرة السلة بات شائعا
نشر مقطع الفيديو الاستفزازي "هواجيس" في 23 كانون الأول وحظي باهتمام المتصفحين في الإنترنت، لا سيما السعوديين، وكل ذلك رغم أنّه تظهر فيه ثلاث نساء مغطيات من رأسهن حتى أخمص أقدامهن فقط.
لا يُظهر في مقطع الفيديو أي تلميح جنسي، ولكنه استفزازي بسبب السياق السياسي الذي يرتبط بمكانة المرأة في المملكة السعودية. من شأن النساء السعوديات الثلاث اللواتي يظهرن في الفيديو وهنّ يقدن سيارة، يتزلّجن على لوح تزلّج، ويلعبن كرة السلة - أن يُعتبرن مخالفات للقانون في المملكة التي يُحظر على المرأة فيها القيام بكل ذلك بالإضافة إلى أنشطة أخرى، دون موافقة الرجل.
تمثّل الأغنية عبثية أن يكون مسموحا للرجال في السعودية القيام بكل ما يخطر في بالهم، في حين أنّ النساء يُمنعنَ من ذلك أو يحتجنَ إلى موافقة الرجل. من بين الأشخاص الذين شاركوا مقطع الفيديو في تويتر ودعموا رسالته، كانت طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.
الفيديو السعودي الذي يجتاح الشرق الأوسط (Instagram/8iess)
يظهر في مقطع الفيديو طفل صغير وهو يقود سيارة تسافر فيها النساء الثلاث، ويعرض العبثية في عدم السماح لثلاث نساء بالغات بالقيادة والسفر وحدهن، بينما يُسمح للطفل الصغير القيام بذلك، فقط لكونه ذكرا.
مع غياب وجود الرجال، تظهر النساء وهنّ يركبن على لوح تزلّج، دراجات هواية وكوركينت للاستمتاع، يلعبن كرة سلة في ملعب، ويقضين أوقاتهنّ في متنزّه، بلباس تقليدي كامل، لا يكشف شيئا سوى أعينهنّ وأحذيتهنّ.
تظهر في مقطع الفيديو شخصية دونالد ترامب باعتباره يمثّل السيطرة الذكورية والشوفينية على النساء.
ليست هذه هي الأغنية الأولى الشائعة للمخرج ماجد العيسى. فقبل عام أنتج الأغنيتين الشائعتين "بربس" و"ليحي" اللتين حظيتا بملايين المشاهدات.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- وهي في سن الخمسين.. النجمة الأميركية جانيت جاكسون تضع مولودها الأول
- بعد نفي جورج كلوني...أخيرا أمل علم الدين حامل والمفاجأة أكبر من ذلك
- القصر الملكي في السويد مسكون بالأشباح.. ملكة البلاد: جميعهم ودودون
- الفيديو السعودي الذي يجتاح الشرق الأوسط
- الموساد يجند جاسوسات: "مطلوب نساء قويات"
- تنبؤات صادمة: 8 أحداث في 2017 ستُغير العالم
- بالفيديو.. تنظيف الرئة من النيكوتين بطريقة جديدة وبسيطه لن تتوقعها
- بالفيديو.. صاعقة تضرب شابة برازيلية على الشاطئ
- فيديو صادم.. شرطي أميركي يعتدي على طالبة مراهقة
- بالفيديو.. جريمة تهز الشارع المصري ..مجهول ينحر قبطياً بسيف حاد أمام المارة !
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)