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الفيديو السعودي الذي يجتاح الشرق الأوسط

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 119
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الفيديو كليب "هواجيس" الذي يعرض العالم المثالي الذي يمكن للنساء السعوديات فيه أن يقمن بنشاطات بسيطة بأنفسهن مثل القيادة ولعب كرة السلة بات شائعا

نشر مقطع الفيديو الاستفزازي "هواجيس" في 23 كانون الأول وحظي باهتمام المتصفحين في الإنترنت، لا سيما السعوديين، وكل ذلك رغم أنّه تظهر فيه ثلاث نساء مغطيات من رأسهن حتى أخمص أقدامهن فقط.

لا يُظهر في مقطع الفيديو أي تلميح جنسي، ولكنه استفزازي بسبب السياق السياسي الذي يرتبط بمكانة المرأة في المملكة السعودية. من شأن النساء السعوديات الثلاث اللواتي يظهرن في الفيديو وهنّ يقدن سيارة، يتزلّجن على لوح تزلّج، ويلعبن كرة السلة - أن يُعتبرن مخالفات للقانون في المملكة التي يُحظر على المرأة فيها القيام بكل ذلك بالإضافة إلى أنشطة أخرى، دون موافقة الرجل.

تمثّل الأغنية عبثية أن يكون مسموحا للرجال في السعودية القيام بكل ما يخطر في بالهم، في حين أنّ النساء يُمنعنَ من ذلك أو يحتجنَ إلى موافقة الرجل. من بين الأشخاص الذين شاركوا مقطع الفيديو في تويتر ودعموا رسالته، كانت طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.

 

الفيديو السعودي الذي يجتاح الشرق الأوسط (Instagram/8iess)

 

يظهر في مقطع الفيديو طفل صغير وهو يقود سيارة تسافر فيها النساء الثلاث، ويعرض العبثية في عدم السماح لثلاث نساء بالغات بالقيادة والسفر وحدهن، بينما يُسمح للطفل الصغير القيام بذلك، فقط لكونه ذكرا.

 

مع غياب وجود الرجال، تظهر النساء وهنّ يركبن على لوح تزلّج، دراجات هواية وكوركينت للاستمتاع، يلعبن كرة سلة في ملعب، ويقضين أوقاتهنّ في متنزّه، بلباس تقليدي كامل، لا يكشف شيئا سوى أعينهنّ وأحذيتهنّ.

 

تظهر في مقطع الفيديو شخصية دونالد ترامب باعتباره يمثّل السيطرة الذكورية والشوفينية على النساء.

 

ليست هذه هي الأغنية الأولى الشائعة للمخرج ماجد العيسى. فقبل عام أنتج الأغنيتين الشائعتين "بربس" و"ليحي" اللتين حظيتا بملايين المشاهدات.

المصدر: al-masdar

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