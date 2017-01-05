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القصر الملكي في السويد مسكون بالأشباح.. ملكة البلاد: جميعهم ودودون

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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القصر الملكي في السويد مسكون بالأشباح.. ملكة البلاد: جميعهم ودودون

قالت الملكة سيلفيا ملكة السويد، إنها تعتقد أن القصر الملكي الذي تتخذه مقراً لها مسكون بالأشباح.

 

وخلال برنامج وثائقي تبثه قناة pSVT، قالت الملكة: "هنالك أصدقاء صغار، أشباح. جميعهم ودودون للغاية. تشعر في بعض المرات بأنك لست وحيداً"، وفق ما نقله تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2016.

 

وأضافت: "الأمر مثير للغاية وليس مخيفاً أبداً".

 

وكان قصر دروتنينغهولم، الموجود على قائمة مواقع التراث العالمي في اليونيسكو، قد أنشئ خلال القرن السابع عشر على جزيرة لوفون بالعاصمة ستوكهولم.

 

ويعد هذا القصر مقر الإقامة الدائم للملك كارل السادس عشر والملكة سيلفيا البالغة من العمر 73 عاماً، وهي ابنة رجل أعمال ألماني وسيدة برازيلية.

 

وتزوج الملك كارل بسيلفيا قبل 40 عاماً، ما يجعلها الملكة صاحبة أطول فترة جلوس على العرش في السويد.

 

 

وتؤكد الأميرة كريستينا، شقيقة الملكة سيلفيا، كلام شقيقتها حول وجود أشباح في القصر.

 

ونقل البرنامج عن الأميرة كريستينا قولها: "يمكنك الشعور بالطاقة الكبيرة في جميع أرجاء المنزل. سيكون من الغريب لو لم تتخذ شكلاً مرئياً".

 

وتضيف: "جميع البيوت القديمة فيها قصص عن الأشباح، لكن ذلك لم يمنع الناس من العيش فيها. الطاقة هناك لا تنضب".

المصدر: هافينغتون بوست

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