إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | الرجال يفضلون صدر جينفر آنستون ولورانس على صدر كيم كارداشيان.. علمياً!
المصنفة ايضاً في: الاخيرة, منوعات

الرجال يفضلون صدر جينفر آنستون ولورانس على صدر كيم كارداشيان.. علمياً!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 110
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الرجال يفضلون صدر جينفر آنستون ولورانس على صدر كيم كارداشيان.. علمياً!

عندما يجد العلماء القليل من وقت الفراغ، فإنهم يعملون بلا كلل للإجابة عن أكثر أسئلة البشرية إلحاحاً؛ فبفضلهم تمكنا أخيراً من الإجابة عن السؤال القديم: أي الأثداء تنال إعجاب الرجال أكثر؟

 

قد تكون النتيجة مفاجئة؛ فوفقاً لدراسة حديثة، فإن الأمر لا يتعلَّق بالحجم! باحثون من جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وجدوا أنَّ الرجال يفضِّلون الأثداء الرشيقة مشدودة القوام على الأثداء الأكبر التي تتدلَّى بفعل الجاذبية.

 

كيم كارداشيان

 

جينفر لورانس

 

تعرف بطلة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بصدرها الكبير إلا أن الدراسة وجدت أنَّ الرجال يفضِّلون الأثداء الرشيقة مشدودة القوام مثل التي تتمتع بها الممثلة الأميركية جينفر لورانس

 

 

الباحثون أشاروا إلى أنَّ الرجال - على اختلاف ثقافاتهم -، يفضِّلون الثدي الذي يشير إلى القدرة والخصوبة. ويُربَط عادةً بين الأثداء الكبيرة والخصوبة لدى النساء، فلطالما اعتقد الناس أنَّ الصدر الأكبر هو مفتاح شهوة الذكور الجنسية.

 

وبحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية، فإن العلماء اختبروا 267 رجلاً من 4 دول مختلفة (البرازيل والكاميرون وجمهورية التشيك وناميبيا)، في تفضيلاتهم لشكل صدر المرأة للتأكد من صحة هذه الفرضية.

 

عُرض على المشاركين في الاختبار مجموعتان من الصور لأثداء ذات أحجام وتماسك قوام متنوعين.

 

كايتي بيري

 

سلمى حايك

 

قبل الدراسة، اعتقد الخبراء أن الرجال يعتبرون السيدات ذوات الصدر الكبير مثل كايتي بيري أكثر خصوبةً من السيدات اللاتي يتمتعن بأثداء صغيرة مثل الممثلة المكسيكية سلمى حايك - بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية -

 

 

كتب الباحثون في مجلة Evolution and Human Behavior العلمية، "كانت التفضيلات الفردية لأحجام الصدر متنوعة، ولكنَّ أغلبية المقيِّمين فضَّلوا الصدور ذات الأحجام المتوسطة، تلتها ذات الأحجام الكبيرة".

 

وأضافوا "ووجدنا على العكس، تفضيلات منهجية للأثداء متماسكة القوام في كل العينات الأربعة".

 

ووفق الباحثين، فإنَّ شكل الأثداء الأنثوية البشرية وحجمها فريدان وسط الثدييات الأخرى بفعل مخزوناتها الدائمة من الدهون.

 

ويقول الباحثون في ورقتهم، "وهذا مدعوم بالأدلة التي توضِّح أنَّ النساء ذات الأثداء الأكبر يكون لديهن مستويات أعلى من الاستروجين. وبالتالي ربما يعمل حجم الثدي مؤشراً على الخصوبة المحتمَلة".

 

"ولكنَّ الصدور تصير ذات قوامٍ أقل تماسكاً مع التقدُّم في السنِّ وعدد مرات الولادة، ومن ثم قد يكون شكل الثدي أيضاً علامةً على الخصوبة الممتدة".

 

ويرى الباحثون أنَّ فقدان القوام المشدود إلى جانب الخصوبة مع التقدُّم في السنِّ قد يدفع الرجال نحو تفضيل الأثداء متوسطة الحجم متماسكة القوام.

 

نُشِرت النتائج التي توصَّل إليها الباحثون في مجلة Evolution and Human Behavior.

 

 

جينفر آنستون

 

كيلي بروك

 

 

مع تقدم السيدات في السن، تتعرض أثداؤهن للترهل.. حينها، يفضل الرجل الصدور المتوسطة الحجم كالتي تتمتع بها الممثلة الأميركية جينفر آنستون على الصدور الكبيرة كالتي تتمتع بها مواطنتها كيلي بروك.

 

 

المصدر: هافينغتون بوست

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)