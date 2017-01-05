الرجال يفضلون صدر جينفر آنستون ولورانس على صدر كيم كارداشيان.. علمياً!

عندما يجد العلماء القليل من وقت الفراغ، فإنهم يعملون بلا كلل للإجابة عن أكثر أسئلة البشرية إلحاحاً؛ فبفضلهم تمكنا أخيراً من الإجابة عن السؤال القديم: أي الأثداء تنال إعجاب الرجال أكثر؟

قد تكون النتيجة مفاجئة؛ فوفقاً لدراسة حديثة، فإن الأمر لا يتعلَّق بالحجم! باحثون من جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وجدوا أنَّ الرجال يفضِّلون الأثداء الرشيقة مشدودة القوام على الأثداء الأكبر التي تتدلَّى بفعل الجاذبية.

كيم كارداشيان

جينفر لورانس

تعرف بطلة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بصدرها الكبير إلا أن الدراسة وجدت أنَّ الرجال يفضِّلون الأثداء الرشيقة مشدودة القوام مثل التي تتمتع بها الممثلة الأميركية جينفر لورانس

الباحثون أشاروا إلى أنَّ الرجال - على اختلاف ثقافاتهم -، يفضِّلون الثدي الذي يشير إلى القدرة والخصوبة. ويُربَط عادةً بين الأثداء الكبيرة والخصوبة لدى النساء، فلطالما اعتقد الناس أنَّ الصدر الأكبر هو مفتاح شهوة الذكور الجنسية.

وبحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية، فإن العلماء اختبروا 267 رجلاً من 4 دول مختلفة (البرازيل والكاميرون وجمهورية التشيك وناميبيا)، في تفضيلاتهم لشكل صدر المرأة للتأكد من صحة هذه الفرضية.

عُرض على المشاركين في الاختبار مجموعتان من الصور لأثداء ذات أحجام وتماسك قوام متنوعين.

كايتي بيري

سلمى حايك

قبل الدراسة، اعتقد الخبراء أن الرجال يعتبرون السيدات ذوات الصدر الكبير مثل كايتي بيري أكثر خصوبةً من السيدات اللاتي يتمتعن بأثداء صغيرة مثل الممثلة المكسيكية سلمى حايك - بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية -

كتب الباحثون في مجلة Evolution and Human Behavior العلمية، "كانت التفضيلات الفردية لأحجام الصدر متنوعة، ولكنَّ أغلبية المقيِّمين فضَّلوا الصدور ذات الأحجام المتوسطة، تلتها ذات الأحجام الكبيرة".

وأضافوا "ووجدنا على العكس، تفضيلات منهجية للأثداء متماسكة القوام في كل العينات الأربعة".

ووفق الباحثين، فإنَّ شكل الأثداء الأنثوية البشرية وحجمها فريدان وسط الثدييات الأخرى بفعل مخزوناتها الدائمة من الدهون.

ويقول الباحثون في ورقتهم، "وهذا مدعوم بالأدلة التي توضِّح أنَّ النساء ذات الأثداء الأكبر يكون لديهن مستويات أعلى من الاستروجين. وبالتالي ربما يعمل حجم الثدي مؤشراً على الخصوبة المحتمَلة".

"ولكنَّ الصدور تصير ذات قوامٍ أقل تماسكاً مع التقدُّم في السنِّ وعدد مرات الولادة، ومن ثم قد يكون شكل الثدي أيضاً علامةً على الخصوبة الممتدة".

ويرى الباحثون أنَّ فقدان القوام المشدود إلى جانب الخصوبة مع التقدُّم في السنِّ قد يدفع الرجال نحو تفضيل الأثداء متوسطة الحجم متماسكة القوام.

نُشِرت النتائج التي توصَّل إليها الباحثون في مجلة Evolution and Human Behavior.

جينفر آنستون

كيلي بروك

مع تقدم السيدات في السن، تتعرض أثداؤهن للترهل.. حينها، يفضل الرجل الصدور المتوسطة الحجم كالتي تتمتع بها الممثلة الأميركية جينفر آنستون على الصدور الكبيرة كالتي تتمتع بها مواطنتها كيلي بروك.

المصدر: هافينغتون بوست