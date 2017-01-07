العريس في الصف الثاني الابتدائي.. بالصور طفلين يحتفلان بخطوبتهما في مصر ورفض واسع للظاهرة

احتفلت عائلتان مصريتان بخطوبة طفليهما في محافظة القليوبية، وبلغ عمر الطفل العريس زين 8 سنوات، وقدم للطفلة العروس فريدة -التي بدت أصغر سناً منه - "مهراً" بقيمة 18 ألف جنيه، وفقاً لما ذكره موقع "اليوم السابع"، السبت 7 يناير/كانون الثاني 2017.

وأشار الموقع إلى أن "الواقعة غريبة"، ونقل عن والد الطفلة قوله: إنه "بعد نجاح نجل شقيقه زين، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في مدرسته، اتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما، لا سيما أن النية كانت مبيتة من قبل من جانب الأهل على ارتباط الصغيرين في المستقبل".

المصدر: هافينغتون بوست