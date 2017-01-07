سويسرا الأغلى.. تعرّف على ثمن ساندويتش "بيغ ماك" حول العالم

تمتلك ماكدونالدز فروعاً في 121 دولة وإقليم حول العالم، يوجد لدى كل دولة من هذه الدول عاداتها وثقافتها الخاصة التي تعترف بها ماكدونالدز وتُقدرها.

ولذلك، تختلف محتويات قائمة الطعام من دولة إلى أخرى، لكن الصنف الأساسي للمطعم هو ساندويتش بيغ ماك Big Mac الموجودة في فروع ماكدونالدز بجميع البلدان.

ولإجراء مقارنة بين أسعار ساندويتش بيغ ماك بين كل دولة والأخرى، تم تحويل قيمة العملات لما يضاهيها بالدولار الأميركي. وفيما يلي متوسط سعر الساندويتش في الولايات المتحدة أولاً متبوعاً بالأعلى سعراً ثم الأقل.

الولايات المتحدة

5.04 دولار

ولا عجب في أن يوجد بالولايات المتحدة، الموطن الأساسي للشركة، أغلب فروع ماكدونالدز؛ إذ يبلغ عددها 14.267 فرعاً على وجه الدقة.

سويسرا

6.95 دولار

يُعد سعر ساندويتش "بيغ ماك" في سويسرا هو الأعلى مقارنة بدول العالم، ويزداد سعر الساندوتش في سويسرا عن الولايات المتحدة بمقدار 1.55 دولار.

وبالإضافة إلى أصناف ماكدونالدز الرئيسية، يوجد في سويسرا الروبيان المقلى.

النرويج

5.51 دولار

يقل سعر ساندويتش "بيغ ماك" في النرويج بمقدار دولار وأكثر عن سعرها بسويسرا.

ويُعد سعرها في النرويج أعلى من الولايات المتحدة بمقدار 0.47 دولار. لتتواكب فروع ماكدونالدز في النرويج مع تقاليد البلد وتقدم السلطة، بالإضافة إلى المعكرونة والدجاج.

البرازيل

4.78 دولار

يقل سعر " بيغ ماك" في البرازيل عن الولايات المتحدة بمقدار 0.26 دولار فقط . وحينما تكون في البرازيل، يمكنك تناول مشروب الشوكولاتة الساخنة بجوار الساندوتش.

كندا

4.60 دولار

تقدم كندا "بيغ ماك" بثمن أقل من ثمنها بالولايات المتحدة بمقدار 0.44 دولار.

وبدأ فرع ماكدونالدز في كندا، مؤخراً، فقط، تقديم مقرمشات البطاطس كنوع من التغيير الجديد في قواعد اللعبة.

أستراليا

4.30 دولار

إن شراءك ساندويتش "بيغ ماك" في أستراليا يوفر لك 0.74 دولار عن شرائك إياها في الولايات المتحدة.

وتُقدم ماكدونالدز في أستراليا قائمة بعنوان Create Your Taste؛ أي اصنع مذاقك المفضل والتى تسمح للزبائن بتحديد البرغر والساندويتش المفضلة لديهم، ويقدمها الفرع وفقاً للطلب.

نيوزيلندا

4.22 دولار

يقل سعر ساندويتش "بيغ ماك" لدى الشعب النيوزيلندي بمقدار 0.82 دولار عن سعرها في الولايات المتحدة.

ومثلما تفعل أستراليا، تقدم نيوزيلندا قائمة "اختر مذاقك المفضل"، لا يمكنك في نيوزيلندا سماع كلمة ماكدونالدز تُقال بين الناس هناك ويستبدلونها بكلمة ماكاز Macca's.

المملكة المتحدة

3.94 دولار

على الجانب الآخر، يمكنك شراء ساندويتش "بيغ ماك" بسعر أرخص بمقدار 1.10 دولار عن سعرها بالولايات المتحدة، وتُقدم المملكة المتحدة قائمة جديدة من اختيار ماكدونالدز لتضفي شيئاً جديداً على تجربتك للمكان.

كوريا الجنوبية

3.86 دولار

يوجد بكوريا الجنوبية 14 فرعاً تقدم ساندويتش "بيغ ماك" بسعر أرخص من الولايات المتحدة بمقدار 1.18 دولار.

أما إذا كنت تود تناول "بيغ ماك"، لكنك لا تود مغادرة سريرك تقدم لك فروع كوريا الجنوبية خدمة التوصيل إلى المنازل.

باكستان

3.58 دولار

يوجد 40 فرعاً لماكدونالدز يمكنك الاختيار بينهم في باكستان، حيث تقدم "بيغ ماك " بسعر أقل من الولايات المتحدة بمقدار 1.46 دولار .

وتعد ساندويتش McArabia أحد أبرز الأصناف بباكستان وهي تشبه ساندويتش خبز الدجاج.

اليابان

3.47 دولار

يعتبر سعر ساندويتش "بيغ ماك" باليابان أرخص من سعرها في الولايات المتحدة بمقدار 1.57 دولار.

وإذا كانت "بيغ ماك" ليست كبيرة بالدرجة الكافية لك، يمكنك الحصول على حجم أكبر، كما يمكنك في اليابان الحصول على ساندويتش فيليه الروبيان وليس السمك فقط.

الصين

2.79 دولار

في ظل وجود أكثر من 2000 فرع بالصين، من السهل أن تحصل على ساندويتش "بيغ ماك" التي يقل سعرها 2.25 دولار عن سعرها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتقدم فروع ماكدونالدز بالصين فطيرة التفاح للتحلية بعد الأكل، ولكن بجذور القلقاس كبديل.

مصر

2.59 دولار

يذكر أن أول فرع لماكدونالدز بمصر تم افتتاحه عام 1994، والآن يُباع الـ"بيغ ماك" بسعر أقل بنحو 2.45 دولار من سعره بالولايات المتحدة.

أما بالنسبة للإفطار، فحاول تجربة McFalafel .

هونغ كونغ

2.48 دولار

بالإضافة إلى صندوق البرغر المبهج والنابض بالحياة، تبيع هونغ كونغ ساندويتش "بيغ ماك" بثمن أقل من الولايات المتحدة بمقدار 2.56 دولار.

ولكي تتماشى الشركة مع عادات البلد في تناول المقليات، تُقدم فروع هونغ كونغ البطاطس الـ"ويدجيز".

الهند

2.41 دولار

يمكنك شراء 2 من ساندويتش "بيغ ماك" بسعر واحدة منها في الولايات المتحدة؛ إذ يقل سعرها في الهند عن الولايات المتحدة بمقدار 2.63 دولار.

المكسيك

2.37 دولار

تُقدم المكسيك ساندويتش "بيغ ماك" بسعر يقل عن نظيره في الولايات المتحدة بمقدار 2.67 دولار.

وبالنسبة للإفطار، يقدم فرع المكسيك طبقاً كبيراً للإفطار على الطريقة المكسيكية لكي تبدأ به يومك في الصباح.

إندونيسيا

2.36 دولار

في إندونيسيا، يقل سعر "بيغ ماك" سنتاً واحداً عن سعره بالمكسيك، كما يقل سعر ساندويتش "بيغ ماك" بإندونيسيا بمقدار 2.68 عن الولايات المتحدة. وإذا كنت في حيرة بين تناول طعام الغداء والفطور، فعليك تجربة تشيز برغر مع البيض .

جنوب إفريقيا

2.10 دولار

يمكنك، إذا زرت أي فرع من فروع ماكدونالدز المائتين بجنوب إفريقيا، تناول "بيغ ماك" بسعر أقل من الولايات المتحدة بنحو 2.94 دولار. وإن لم تكن من مُفضلى "ماك ناجتس"، يُقدم لك ماكدونالدز بجنوب إفريقيا "دجاج ماك بايتس" وهو يشبه أجنحة الدجاج.

روسيا

2.05 دولار

افتُتح أول فرع لماكدونالدز بروسيا عام 1990. والآن، تُباع ساندويتش الـ"بيغ ماك" أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة بمقدار 2.99 دولار، إذا كنت تود المغامرة فيمكنك تجربة لفائف ماك بالروبيان هناك.

ماليزيا

1.99 دولار

بما يقل قليلاً عن 2 دولار، يُعد سعر ساندويتش "بيغ ماك" في ماليزيا أقل من سعرها في الولايات المتحدة بمقدار 3.05 دولار.

كما تُقدم ماليزيا برغر الفراخ المشوية بديلاً عن برغر لحوم البقر العادية.

أوكرانيا

1.57 دولار

يوجد أقل سعر ساندويتش "بيغ ماك" في العالم بأوكرانيا؛ إذ يقل عن سعرها في الولايات المتحدة 3.47 دولار.

هذا يعني أنه يمكنك شراء 3 شطائر "بيغ ماك" بأوكرانيا بسعر واحدة في الولايات المتحدة.

ويتضح لنا من خلال النظر إلى الأسعار المتفاوتة لساندويتش "بيغ ماك" حول العالم، أنه مثلما يكون العالم والاقتصاد في تغير دائم، فإن سعر ساندويتش "بيغ ماك" غير ثابت في بلدان العالم.

المصدر: هافينغتون بوست