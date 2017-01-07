الفيديو: 3 ملايين مشاهدة لما فعلته هذه الشابة في العلن.. لن تصدقوا "جرأتها"!

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حقق مقطع فيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة من نشره على موقع "يوتيوب"، ليدخل بذلك قائمة "الأكثر تداولاً" Trending.

ويظهر الفيديو شابة تقوم باستخدام أحمر الشفاه أمام عدسة الكاميرا في احد الأماكن المفتوحة، قبل ان تبدأ بإخراج كمية هائلة من الأسلحة من تحت ثيابها، علماً أن مظهرها في البداية لم يدل عى وجود أي شيء في الخفاء، بل على العكس، ظهرت بشكل أنيق مرتدية قميصاً وتنورة قصيرة.