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بالفيديو: مقدمة برامج شهيرة إرتدت فستان بلا ملابس داخلية أظهر ما تحته .. كيف كان ردها !؟
قامت الويزا غونزاليس مقدمة البرامج الإسبانيّة بالرد على الانتقادات التي تعرضت إليها ليلة رأس السنة أثناء بث مباشر على الهواء.
حيث قام المشاهدون بإتهامها بأنّها لم تكن ترتدي أي ملابس داخليّة أسفل فستانها الأحمر الشفاف ذو فتحة ساق عالية ومثيرة تُظهر مفاصل جسدها من الأسفل بشكل واضح.
غونزاليس خرجت عن صمتها بعد أيام لتشدّد وتؤكد على أنّها كانت ترتدي ملابس داخليّة وجوارب نسائية أيضًا.
وكانت مواقع إعلامية بالإضافة لمواقع التواصل قد ضجت بصور ومقطع عونزاليس حيث إنتشرت بشكل غير مسبوق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيه مقدمة برامج إسبانية في مثل هذه المواقف المحرجة.
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