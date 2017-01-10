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5 جثث ترفض التحلل.. تعرف على التفسير العلمي
آخر تحديث: منذ 56 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوستالكاتب:
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قد يبدو الأمر مرعباً بعض الشيء، لكنها الحقيقة، هناك العديد من الجثث التي ترفض التحلل كما هي طبيعة جميع المخلوقات.
لسبب ما، هذه الجثث الخمس الشهيرة لم تتحلل رغم مرور سنوات على وفاتها، تعرف على حكايات أصحابها في هذه الحلقة من "متع عقلك".
المصدر: هافينغتون بوست
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