بريطانيا تحتفل باليوم العالمي لخلع البنطلون

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تحتفل بريطانيا باليوم العالمي لركوب المترو بدون بنطلونات حيث يتهافت الجميع على النزول إلى محطات المترو بدون سراويل وتصاب المحطات بشلل تام بسبب الزحام كذلك الشوارع حيث يتجه الجميع للخروج بدون سراويل ، وفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وشارك الآلاف في الاحتفال بهذا اليوم العام السابق حيث ازدحمت محطات المترو لمدة 24 ساعة.

وعلى الرغم أن هناك العديد يرى أن هذا اليوم "سخيف" بكل المقاييس إلا أنه انتشر بطريقة في أغلب الدول الأوروبية مثل التشيك وألمانيا فأول من احتفلوا به هم الامريكان عام 2001 في نيويورك حتى وصل إلى أوروبا ليصبح يوما عالميا يحتفل به العالم الغربي.