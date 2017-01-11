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اعتقال مجموعة من الأشخاص في السعودية بسب فيديو على اليوتوب
عثرت الشرطة السعودية واعتقلت بعض الأشخاص في جدة الذين ظهروا في فيديو على اليوتوب في حفلة خاصة للشباب.
ووفقا لموقع "هابيرلر"، فإن الشرطة السعودية انتبهت لفيديو انتشر على اليوتوب يظهر مجموعة من الشباب والشابات وهم يرقصون في ثياب إباحية ويتناولون الكحول، وبدأت بالبحث عن المشتبه بهم، وذلك لمخالفتهم تعاليم الشريعة الإسلامية. وفقا لقوانين المملكة، فإن كل من يتناول الكحول ويقوم بالتواصل مع الجنس الآخر إن لم يكن أحد أقاربه، يتهدده عقاب شديد. هذا وكان المشتبه به الرئيسي مواطن أردني، وقد اعترف بأنه من نظم هذه الحفلة، وقد تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى خارج المملكة العربية السعودية. ويشار بأنه تم القبض على 3 أشخاص من الضيوف حيث قاموا جميعهم بالاعتراف بحقيقة الفيديو.
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