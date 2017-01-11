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ماذا يفعل الإسرائيليون في الليالي؟
استطلاع جديد يكشف ماذا يفعل الإسرائيليون في المساء. تشير المعطيات المثيرة للاهتمام إلى أن معظم الإسرائيليين يُفضّلون مشاهدة التلفزيون بدلا من ممارسة العلاقة الجنسية
ماذا تحبون القيام به في المساء؟ فحص استطلاع جديد نشرته القناة الثانية الإسرائيلية العادات الليلية لدى الإسرائيليين، مشيرا إلى نتائج مثيرة للاهتمام.
ينام معظم الإسرائيليين، ونسبتهم 71.4%، ما معدله بين 6 حتى 7 ساعات في الليل. ينام 16.3% ما معدله 5 ساعات في الليل أو أقل، وينام 12.3% ما معدله 8 ساعات أو أكثر في الليل.
تضمن الاستطلاع سؤالا حول النشاط المُفضّل لدى الإسرائيليين في ساعات المساء، قبل النوم. بشكل مفاجئ، أجاب معظم المُستطلعة آراؤهم أنهم يفضّلون مشاهدة التلفزيون. وجاء التصفح في الإنترنت في المرتبة الثانية، قراءة الكتب في المرتبة الثالثة، وممارسة الجنس في المرتبة الرابعة فقط. احتل قضاء أوقات الفراغ المرتبة الخامسة، واحتل العمل المرتبة السادسة.
أوضح 82.4%من الشبّان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 20 عاما، أنهم يتصفحون الإنترنت في المساء. قال 38.5% من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 21 حتى 30 عاما، إنهم يمارسون علاقات جنسية في المساء، وقال 79.7% من الذين أعمارهم 51 عاما وأكثر إنهم يشاهدون التلفزيون.
تتماشى المعطيات المفاجئة جيدا مع نتائج الاستطلاعات الأخرى التي أجريت في أوساط الإسرائيليين وفحصت عادات ممارسة الجنس لدى الوالدين. أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معظم الإسرائيليين الذين لديهم أولاد يسكنون معهم يمارسون علاقات جنسيّة بين مرتين حتى 6 مرات في الشهر بالمعدل (51% من النساء و 58% من الرجال). أجاب 6% فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم يمارسون علاقات جنسيّة مرة في اليومين أو أكثر (أي أكثر من 15 مرة في الشهر)، وقال نحو 20% إنهم يمارسون علاقات جنسيّة مرة في الشهر فقط، أو أقل (يمارسون علاقات جنسيّة بضع مرات في السنة أو لا يمارسونها أبدا).
متى ينام الإسرائيليون؟ في مدينة تل أبيب، التي تعتبر "المدينة العاصمة للشبان الإسرائيليين" قال 47% من المستطلعة آراؤهم إنهم ينامون بعد منتصف الليل. رغم ذلك، في شمال إسرائيل فقط، قال بعض المشاركين إنهم ينامون قبل الساعة التاسعة مساء.
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