إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | ماذا يفعل الإسرائيليون في الليالي؟
المصنفة ايضاً في: منوعات, شؤون اسرائيلية

ماذا يفعل الإسرائيليون في الليالي؟

آخر تحديث: منذ 34 دقيقة
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 32
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
ماذا يفعل الإسرائيليون في الليالي؟
(صورة توضيحية thinkstock)

استطلاع جديد يكشف ماذا يفعل الإسرائيليون في المساء. تشير المعطيات المثيرة للاهتمام إلى أن معظم الإسرائيليين يُفضّلون مشاهدة التلفزيون بدلا من ممارسة العلاقة الجنسية

ماذا تحبون القيام به في المساء؟ فحص استطلاع جديد نشرته القناة الثانية‏ الإسرائيلية العادات الليلية لدى الإسرائيليين، مشيرا إلى نتائج مثيرة للاهتمام.

 

ينام معظم الإسرائيليين، ونسبتهم ‏71.4%‏، ما معدله بين ‏6 حتى 7 ساعات في الليل. ينام 16.3%‏ ما معدله ‏5‏ ساعات في الليل أو أقل، وينام 12.3%‏ ما معدله 8 ساعات أو أكثر في الليل.

 

تضمن الاستطلاع سؤالا حول النشاط المُفضّل لدى الإسرائيليين في ساعات المساء، قبل النوم. بشكل مفاجئ، أجاب معظم المُستطلعة آراؤهم أنهم يفضّلون مشاهدة التلفزيون. وجاء التصفح في الإنترنت في المرتبة الثانية، قراءة الكتب في المرتبة الثالثة، وممارسة الجنس في المرتبة الرابعة فقط. احتل قضاء أوقات الفراغ المرتبة الخامسة، واحتل العمل المرتبة السادسة.

 

أوضح 82.4%من الشبّان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 20 عاما، أنهم يتصفحون الإنترنت في المساء. قال 38.5% من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 21 حتى 30 عاما، إنهم يمارسون علاقات جنسية في المساء، وقال 79.7%‏ من الذين أعمارهم 51 عاما وأكثر إنهم يشاهدون التلفزيون.

 

تتماشى المعطيات المفاجئة جيدا مع نتائج الاستطلاعات الأخرى التي أجريت في أوساط الإسرائيليين وفحصت عادات ممارسة الجنس لدى الوالدين. أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معظم الإسرائيليين الذين لديهم أولاد يسكنون معهم يمارسون علاقات جنسيّة بين مرتين حتى 6 مرات في الشهر بالمعدل (‏51%‏ من النساء و 58%‏ من الرجال). أجاب ‏6%‏ فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم يمارسون علاقات جنسيّة مرة في اليومين أو أكثر (أي أكثر من 15‏ مرة في الشهر)، وقال نحو ‏20%‏ إنهم يمارسون علاقات جنسيّة مرة في الشهر فقط، أو أقل (يمارسون علاقات جنسيّة بضع مرات في السنة أو لا يمارسونها أبدا).

 

متى ينام الإسرائيليون؟ في مدينة تل أبيب، التي تعتبر "المدينة العاصمة للشبان الإسرائيليين" قال ‏‏47% من المستطلعة آراؤهم إنهم ينامون بعد منتصف الليل. رغم ذلك، في شمال إسرائيل فقط، قال بعض المشاركين إنهم ينامون قبل الساعة التاسعة مساء.

المصدر: al-masdar

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)