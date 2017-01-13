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راقصات سابقات: نادي شيتا الأمريكي وكرٌ للجرائم
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تكشفت العديد من الممارسات الإجرامية داخل نادي "شيتا" الشهير في أتلانتا الذي يعد مقصد رجال الأعمال والمهنيين الشباب والسياح على حد سواء لمشاهدة عروض الاستبرتيز الراقصة.
لكن وفقا لستة راقصات سابقات فإن ممارسات الاعتداء الجنسي التي تصل إلى حد الاغتصاب وانتشار المخدرات بالإضافة إلى
تخصيص بعض الراقصات كداعرات لإرضاء أهواء الزبائن تتفشى داخل النادي.
جاء ذلك في تقرير موسع بصحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن الأمريكية.
وأخبرت الراقصات السابقات الصحيفة بوجود أشخاص داخل النادي يعملون كوسطاء بين الزبائن وبين الراقصات المستعدات لخرق القوانين لإرضاء الزبائن.
وذكرت الراقصات أنهن تعرضن لضغوط عنيفة من أجل المضي قدما في تنفيذ تلك الرغبات التي تنتهك القواعد والمعايير اللازمة في مثل هذه الأندية.
وقال امراة تدعى أليسون فالينت إنها طردت من النادي العام الماضي بعد شكواها من تلك الممارسات.
وتقدمت المرأة بدعوى قضائية بالمشاركة مع راقصة سابقة أخرى بدعوى أن إدارة النادي تدير عصابة إجرامية منظمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من "شيتا".
وذكرت راقصة سابقة أنها تعرضت للاغتصاب داخل النادي على يد أحد الزبائن في غرفة الشخصيات شديدة الأهمية.
ولفتت أن الزبون فجأة نزع بنطاله ومارس معها الجنس عنوة، وذكرت أنها أخبرت مشرفة بالنادي بالواقعة لكنها بدلا من مساندتها شجعتها على المضي قدما في تلك الممارسات.
راقصة سابقة ثالثة قالت إن الاعتداءات الجنسية تحدث بشكل مستمر داخل غرف "في آي بي" وادعت أن أحد الزبائن مارس معها انتهاكات جنسية ثم اشتكاها، ورأت أن إبلاغ الشرطة يوقع الراقصات في مشكلات أكبر.
وبالمقابل، تنفي إدارة النادي صحة تلك الادعاءات التي سينظر إليها القضاء.
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