10 أثرياء الأكثر سخاء في العالم منهم سعودي .. من هو؟

بيل غيتس أغنى أغنياء العالم وزوجته، خلال إحدى رحلاتهما الخيرية

تربَّع رجل أعمال سعودي واحد على عرش أكبر المنفقين والمحسنين والمتبرعين لأعمال الخير في العالم العربي، لكنه العربي الوحيد من بين قائمة المحسنين العشرة الكبار على مستوى العالم، حيث يحتل المركز السادس عالمياً من حيث حجم الأموال التي أنفقها في أعمال الخير والتبرعات التي ألقى بها للفقراء في العالم ولمشاريع الخير والإحسان.

وبحسب القائمة التي اطلعت عليها "العربية.نت" والتي تضم أكبر عشرة متبرعين ومحسنين في العالم، وهم بالضرورة من بين أثرى أثرياء العالم، فإنَّ العربي الوحيد الذي ظهر اسمه في هذه القائمة هو رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، الذي تكشف شركة أبحاث أجنبية أنه قدم تبرعات وأموالاً لدعم أعمال الإحسان في العالم بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار حتى الآن.

وجاءت هذه البيانات في قائمة أعدتها شركة "ويلث إكس" العالمية المتخصصة في دراسة حركة الثروات ورؤوس الأموال في العالم، فيما لفتت الشركة إلى أن الراجحي أسس مع أشقائه الثلاثة مصرف الراجحي في العام 1957، وسرعان ما أصبح هذا البنك هو أكبر مصرف إسلامي في العالم.

ويتفوق الراجحي في الأموال التي أنفقها على أعمال الخير والإحسان على الكثير من المشهورين بتبرعاتهم الضخمة، بمن فيهم مؤسس شبكة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ الذي أنفق ملايين الدولارات من أجل مكافحة مرض إيبولا، واكتسب شهرة عالمية أخيراً بسبب تبرعاته السخية.

وفيما يلي قائمة المحسنين العشرة الكبار على مستوى العالم:

1- بيل غيتس

وهو أثرى أثرياء العالم، وأشهرهم وأكثرهم سخاء وإنفاقاً على أعمال الخير، وخلال حياته بلغ مجموع تبرعاته 27 مليار دولار.

وتقول شركة "ويلث إكس" إن بيل غيتس يُمضي معظم وقته في إدارة مشاريعه الخيرية، التي يقوم بتنفيذها تحت مظلة المؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه وزوجته، وهي مؤسسة "بيل وميليندا". ومن المعروف أن بيل غيتس هو مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة المتخصصة في مجال التكنولوجيا.

2- وارن بافيت

هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيرك شاير هاثاواي"، وهو أحد أغنى الأغنياء في العالم، وخلال حياته تبرع بمبلغ إجمالي يصل إلى 21.5 مليار دولار، فضلاً عن أنه تعهد في العام 2006 بالتبرع بـ85% من ثروته لأعمال الخير.

3- جورج سوروس

هو مستثمر هنغاري المولد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "سوروس" لإدارة الصناديق الاستثمارية، وقد تبرع بـ 8 مليارات دولار لمؤسسات خيرية ومجتمعية مختلفة.

4- عظيم بريمجي

هو رجل أعمال وملياردير هندي وأحد كبار المحسنين في العالم، ويعمل في مجال التكنولوجيا، وتبرع حتى الآن بما يقارب 8 مليارات دولار من ثروته.

5- تشارلز فرانسيس فيني

يُطلق على هذا الرجل اسم (جيمس بوند أعمال الخير)، وقد تبرع حتى الآن بنحو 6.3 مليار دولار من ثروته لجمعيات خيرية مختلفة.

6- سليمان بن عبد العزيز الراجحي

تبرع الراجحي حتى الآن بأكثر من 5.7 مليار دولار من ثروته، وقد تعهد في العام 2011 بالتبرع بأغلب ثروته البالغة 7.7 مليار دولار.

7- جوردون مور

هو الشريك المؤسس لشركة "إنتل" التي تعمل في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا، وكان قد تقاعد من العمل في العام 2006، لكنه خلال حياته تبرع بأكثر من 5 مليارات دولار لجمعيات وحملات تختص بالحفاظ على البيئة، أو رعاية المرضى وتطوير العلوم.

8- كارلوس سليم الحلو

هو واحد من أغنى الأشخاص في العالم، مكسيكي من أصول لبنانية، وقد تبرع بـ 4 مليارات دولار لجمعيات خيرية حتى الآن.

9- إيلي برود

رجل أعمال أميركي أسس شركتين في قطاعين مختلفين هما The Eli and Edythe Broad و The Broad Art، وقد تبرع خلال حياته بما قيمته 3.3 مليار دولار.

10- جورج قيصر

هو رئيس مجلس إدارة شركة (BOK) المالية، وقد تبرع لدعم مجالات عدة من بينها التعليم والمؤسسات الدينية والصحية وتطوير المجتمع، ويبلغ إجمالي تبرعاته خلال حياته حتى الآن ما يقارب 3.3 مليار دولار أميركي.

وتقول شركة "ويلث إكس" إن إجمالي التبرعات التي أغدقها أكبر 20 محسناً في العالم على أعمال الخير تبلغ 106.8 مليار دولار أميركي، وهو ما يعني أن المبالغ التي يساهم بها هؤلاء الأثرياء في أعمال الخير تتفوق أحياناً على بعض الدول الكبرى التي تقدم مساعدات إغاثية ومعونات للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

