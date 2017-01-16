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"فيسبوك" حولها لقاتلة .. فتاة مصرية تقيم علاقة محرمة وتستعين بأصدقائها للتخلص من عشيقها !

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: المرصد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 114
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&quot;فيسبوك&quot; حولها لقاتلة .. فتاة مصرية تقيم علاقة محرمة وتستعين بأصدقائها للتخلص من عشيقها !

أنهت فتاة مصرية حياة عشيقها بعد أن سددت له عدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة بجسده، وذلك عقب تهديده لها بفضحها ونشر صور وفيديوهات علاقة محرمة أقامها معها.

 

وتفصيلاً، وفقا لموقع "مصراوي "لم تكن الفتاة الجامعية الريفية تدري أي شئ عن “الفيسبوك”، وساعدها أصدقائها على إنشاء حساب بأسمها، وبدأت في تلقي طلبات الصداقة، التي كان من بينها أحد الشباب، ثم استمرت العلاقة بينهما فترة من الزمن، ووعدها بالزواج، واستدعاها إلى منزله فوافقت، وحينما حضرت وقعت العلاقة المحرمة بينهما، وذلك وفقًا لتحريات المباحث المصرية.

 

 

وتُضيف التحريات: حاول المجني عليه استدعاء الفتاة مرة أخرى فرفضت، فقام بتهديدها بنشر صورها معه، فجاءت إلى المنزل بهدف القتل، وبالفعل انهالت عليه بالسكين وأودت بحياته، ثم اتصلت بصديقين لها للتخلص من كافة آثار الجريمة.

 

وقبل أن ينطق القاضي بالحكم؛ استدعى الفتاة وقال لها “انتي بنت ريفية وأهلك بعتوكي هنا عشان العلم وكنتي لازم تحفظي على الثقة دي.. وعشان انتي غلطتي والمجني عليه غلط، فالمحكمة استعملت معاكي أقصى درجات الرأفة، وهو السجن المشدد عشرة سنوات”، وعاقبت المحكمة المتهمين الثاني”علي م. – 22 سنة – طالب”، والثالث “ح.ص. – 25 سنة – طبيب”، بالسجن لمدة سنتين، وذلك لاتهامها بإخفاء متحصلات الجناية ومعاونتهما المتهمة بالفرار من وجه العدالة.

 

المصدر: المرصد

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