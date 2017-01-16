بالفيديو...شاب يدفع حبيبته من أعلى التل

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قام شاب بدفع صديقته من على تل عالي، وقام بتصويرها أثناء قيامه بذلك بالقرب من إحدى الشواطئ الفرنسية، لتسقط الفتاة على الأرض دون أن تتحرك.

يظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تمسك يد حبيبها وكانت تبتسم للكاميرا، في الوقت الذي كان خطيبها يتجه معها إلى الحافة. وفور وصولها لحافة التل، فاجأها الشاب وقام بدفعها، حيث سقطت الفتاة على الأرض، وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها بعد وصولها لأسفل الجرف بقيت هناك دون حراك، في الوقت الذي رفع الشاب الذي كان يصورها إصبعه تعبيراً عن رضاه عن النتيجة التي حققها.

المصدر: sputniknews