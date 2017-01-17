فتاة سعودية تدفع مليون ريال و"رولزرويس" لحرق شقيقها وأطفاله

عرضت فتاة سعودية مبلغ مليون ريال وسيارة "رولزرويس" على شاب، مقابل التخلص من شقيقها وزوجته وأطفاله، وذلك بحجة أنه كان يضربها باستمرار.

وتواجه الفتاة تهمة تحريض شخص على قتل شقيقها والتخلص منه وأسرته بحرقهم بمادة الأسيد، وقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، لائحة الاتهام ضد الفتاة، وأطلعت المحكمة على ملف القضية وإحالتها إلى دائرة القتل والقصاص للنظر فيها خلال الأسابيع القادمة.

ووجّه المدعي العام تهمة التحريض على القتل إلى الفتاة، بعدما أكدت التحقيقات تعرفها على شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت منه التخلص من شقيقها مقابل 30 ألف ريال، وتجاوب الأخير مع الطلب وظل يراقب ويتابع شقيقها وفي ذات مرة نجح في سكب مادة الأسيد الحارقة عليه، وهو برفقة أسرته.

ونتج عن ذلك إصابته بحروق من الدرجة الثالثة وفقدان بصره، كما أصيبت زوجته وأبناؤه الخمسة بحروق مماثلة من الدرجة الثالثة وفقد بعضهم البصر، فضلا عن تشوهات أصابتهم في كافة مناطق الجسم، في حين لاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، وفقاً لما تناقلته مواقع إلكترونية وصحف سعودية. كما كشفت التحقيقات أن الشقيقة (المتهمة الثانية) حرضت الجاني على الجريمة، وقدمت له مبلغ 30 ألف ريال نقدا، ووعدته لاحقا بمبلغ مليون ريال وسيارة "رولزرويس" مقابل التخلص من شقيقها، كما وعدت بدفع مليون آخر لكل من شارك في تنفيذ المخطط، وعزت المتهمة إقدامها على ذلك إلى خلافات عائلية مع شقيقها، وقيامه بضربها، واعترفت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع منفذ الجريمة.

المصدر: sputniknews