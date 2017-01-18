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بوتين: فتيات الهوى الروسيات الافضل في العالم ولكن ترامب راشد!
ذهب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيداً في دفاعه عن نظيره الاميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ لم يكتف بتقليل شأن الملف الاسود غير المثبت الذي يربط ترامب بعلاقات مشبوهة بروسيا، وإنما شكك أيضاً في أن يكون ترامب أقام علاقات مع مومسات روسيات، مع "أنهن الأفضل في العالم".
وفي مقابلة مع بلومبرغ، وصف الادعاءات بأن روسيا تملك ملفاً لابتزاز بوتين بأنها "فبركات واضحة" تداولها أشخاص "أسوأ من المومسات، لان لا ضوابط أخلاقية لهم". ولكن المقابلة خرجت عن المألوف في النهاية عندما بدأ بوتين يتحدث عن المستوى الرفيع للعاملين الجنسيين في روسيا. وقال: "ترامب رجل راشد، وثانياً كان ينظم مسابقات ملكات الجمال لسنوات طويلة والتقى أجمل نساء العالم. أرى أنه من الصعب أن يسرع الى فندق للقاء فتيات سهلات، مع أن فتياتنا تلك هن بلا شك الافضل في العالم".
بحسب تقرير لم يتم التأكد من صحته، ونشرته عدة وسائل إعلام أميركية، فإن الأجهزة السرية الروسية تجسست على دونالد ترامب بهدف ابتزاز محتمل. وتحدثت الصحافة الأميركية عن فيديو مفترض ذي طابع جنسي صورته الاستخبارات الروسية سراً لمومسات مع ترامب أثناء زيارة الأخير لموسكو في 2013.
وبنبرة جدية، أكد بوتين أن "البغاء مشكلة اجتماعية رهيبة". وأضاف "لكن هؤلاء الأشخاص الذين دبروا هذا النوع من الوثائق المزورة، التي بثت حالياً ضد الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، هم أسوأ من المومسات". وقال إن "هؤلاء لا يملكون أية ضوابط أخلاقية"، معتبراً أن ما يفعلونه يثبت "تدني مستوى النخبة الغربية".
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