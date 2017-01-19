إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بعد ضربها وطردها من المنزل.. مذيعة لبنانية شهيرة تترك زوجها!
المصنفة ايضاً في: منوعات

بعد ضربها وطردها من المنزل.. مذيعة لبنانية شهيرة تترك زوجها!

آخر تحديث: منذ 25 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 8
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بعد ضربها وطردها من المنزل.. مذيعة لبنانية شهيرة تترك زوجها!

أكدت مصادر رفضت ذكر اسمها أن مذيعة لبنانية تعمل في مجال السياسة والنشرات الإخبارية، باتت على شفير الطلاق نتيجة سلوك زوجها العنيف، الذي ينهال عليها بالضرب والشتائم، كما طردها لأكثر من مرة من منزله، واضطرت للإقامة لدى صديقتها.

 

وأفادت المصادر، أن هذه الإعلامية التي تدعي القوة والرصانة، لا وجود لها في منزلها الزوجي، كون شريك حياتها يسيطر على زمام الأمور، وقد يتحول إلى وحش كاسر في حال فقد أعصابه.

 

وكشفت الإعلامية المعروفة عن أسرار منزلها أمام صديقتها المقربة، وأكدت لها أنها تنوي الانفصال عن زوجها العنيف، المعروف بمغامراته في الشارع، لكنها أحبته ووجدت نفسها متورطة بالعلاقة معه، بعد فوات الأوان.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)