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بعد ضربها وطردها من المنزل.. مذيعة لبنانية شهيرة تترك زوجها!
أكدت مصادر رفضت ذكر اسمها أن مذيعة لبنانية تعمل في مجال السياسة والنشرات الإخبارية، باتت على شفير الطلاق نتيجة سلوك زوجها العنيف، الذي ينهال عليها بالضرب والشتائم، كما طردها لأكثر من مرة من منزله، واضطرت للإقامة لدى صديقتها.
وأفادت المصادر، أن هذه الإعلامية التي تدعي القوة والرصانة، لا وجود لها في منزلها الزوجي، كون شريك حياتها يسيطر على زمام الأمور، وقد يتحول إلى وحش كاسر في حال فقد أعصابه.
وكشفت الإعلامية المعروفة عن أسرار منزلها أمام صديقتها المقربة، وأكدت لها أنها تنوي الانفصال عن زوجها العنيف، المعروف بمغامراته في الشارع، لكنها أحبته ووجدت نفسها متورطة بالعلاقة معه، بعد فوات الأوان.
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