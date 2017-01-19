فيديو مرعب لتمساح أمريكي عملاق في ولاية فلوريدا

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انتشر على النت فيديو لتمساح أمريكي عملاق، ربما الأكبر في العالم حسب شهادة السياح الذين رأوه في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة. وأثار التمساح دهشة وذعرا كبيرين في نفوس السياح الذي نشروا الفيديو على النت. ويقدر أن طوله يتجاوز ال 3 أمتار.