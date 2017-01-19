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العرب أصلهم ليس عربا...مفاجأت مذهلة في التحليل الجيني
توصل الباحثون القائمون على مشروع "جينوغرافيك"، الذي أطلقته "ناشيونال جيوغرافيك" منذ عام 2005، لمفاجأت مذهلة عن التركيبة الجينية العربية.
يهدف المشروع لاستخدام العلم للإجابة عن أسئلة البشر حول الجذور والعرق وأصل البشر، حيث يقوم بتصنيف البشر، والإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية استيطاننا هذه الأرض، وذلك وفقا للتركيب الجيني من خلال تحليل الحمض النووي.
يتم تصنيف كل دولة وفق التركيبة الجينية، وذلك استنادًا إلى مئات العينات من الحمض النووي التي أُخضعت لتحليلات بأحدث الطرق المتطوّرة، لإعداد قائمةً لمجموعة مرجعية من السكان لغرض دراستها، حيث ضمت القائمة المرجعية أربع دول عربية.
جدير بالذكر أن المشروع احتوى على أربعِ جنسيات عربيّة فقط في قائمته المرجعية، فيما يلي بعض الاكتشافات المذهلة حول التركيبة الجينيّة لهذه الجنسيّات الأربع. التركيب الجيني للمصريين الأصليين يشمل 4% من اليهود المشتتين في العالم. كما يشمل التركيب الجيني للمواطنين المصريين النسب الآتية: 68% من شمال أفريقيا و17% من العرب، و4% من اليهود المشتتين، و3% من كل من شرق أفريقيا وآسيا الصغرى وجنوب أوروبا.
مفاجأت مذهلة في التحليل الجيني
وبالنسبة للتركيب الجيني للمواطنين الكويتيين الأصليين، فإنه أظهر أن 84% منهم عرب و7% من آسيا الصغرى و4% من شمال أفريقيا و3% من شرق أفريقيا.
مفاجأت مذهلة في التحليل الجيني- الكويت
يشمل التركيب الجيني لسكان لبنان الأصليين 44% من العرب و14% من اليهود و11% من شمال أفريقيا و10% من آسيا الصغرى و5% من الجنوب الأوروبي و2% من شرق أفريقيا.
مفاجأت مذهلة في التحليل الجيني - لبنان
يوجد لدى سكان تونس تركيب جيني هام جدا، حيث 88% هم من شمال أفريقيا و5% من دول أوروبا الغربية و4% من العرب و2% من غرب ووسط أفريقيا.
وتبين أيضاً أن مواطني دول أجنبية يحملون جينات عربية في تركيبتهم، وهي:
جورجيا: 5%
إيران: 56%
شعب اللوهيا في كينيا: 2%
مدغشقر: 2%
شمال القوقاز (بما في ذلك داغستان وأبخازيا): 9%
طاجكستان (الجبال الباميرية): 6%
سردينيا: 3%
جنوب الهند: 2%
غرب الهند: 6%
أندونيسيا: 6%
إثيوبيا: 11%
يهود الأشكناز (اليهود المتحدّرون من أوروبا الشرقيّة): 12%.
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