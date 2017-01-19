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بالفيديو.. 15 مليون لعرض عسكري خيالي للجيش الصيني
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 146
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حقق مقطع فيديو أكثر من 14 مليون و800 ألف مشاهدة منذ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد عرضًا عسكريًا خياليًا للجيش الصيني. حل الجيش الصيني في المرتبة الثالثة في التصنيف الذي أصدره مركز "كرديت سويس" للأبحاث، العام الماضي، حيث يعتبر البعض الجيش الصيني أنه الأقوى في العالم، بالنظر إلى التفوق الديموغرافي، لكن آخرين يعتبرون الأمر تفوقًا في الكم لا من حيث الكيف.
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