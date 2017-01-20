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أردنيان يبلغان ثاني أعلى قمة في العالم
وصل متسابقان أردنيان إلى ثاني أعلى قمة في العالم وذلك بعد رحلة تسلّق استمرت 18 يوما.
تمكّن الأردنيان محمد عبد اللطيف، وأحمد بني هاني، من بلوغ قمة أكونكاجوا "Aconcagua" في الأرجنتين، المصنفة في المرتبة الثانية بعد قمة "إفرست".
ورفع المتسلقان الأردنيان العلم الأردني مع بلوغهما القمة، يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة "صعبة وشاقة"، ما يعد إنجازاً للشباب الأردني، ورياضة التسلق الأردنية في 2017؛ حيث عمل الشابان الأردنيان طيلة الشهور القليلة الماضية على التحضير النفسي والجسدي واللوجستي لإنجاز الرحلة، بدعم من العديد من الجهات والمؤسسات بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.
وتعد قمة "اكونكاجوا" أعلى قمة في العالم خارج منطقة الهملايا، وواحدة من القمم السبع الأعلى على سطح الكرة الأرضية وترتفع نحو 6961 مترا عن سطح البحر.
وقال المتسابق عبد اللطيف: "مع إتمام كل رحلة، نثبت بأن لا شيء مستحيلا ويمكن تحقيق الإنجاز رغم الصعوبات؛ حيث كان عبد اللطيف قد بلغ سابقا قاعدة إيفرست في 2014 والتي يبلغ ارتفاعها 5364 مترا ومن ثم أعلى قمة في أوروبا "البروز" 5642 ومن ثم أعلى قمة بأفريقيا "كيليمنجارو" 5895 مترا".
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