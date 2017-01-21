بالفيديو: عروس تونسية وصديقاتها يفاجئن الحضور برقصة رائعة في حفل زفافها

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احتفلت التونسية مريم نصري في 6 كانون الأول/ديسمبر 2016، بليلة زفافها بطريقة استثنائية، حيث فاجأت كلاً من زوجها والمدعوين إلى الحفل بمواهبها الاستثنائية في الرقص.

وعلى أنغام أغنيتي Say My Name وSorry لفرقة دستنيز تشايلد الأميركية، رقصت العروس مع صديقاتها بطريقة متناغمة وفائقة الروعة على ألحان الأغنيتين، ما لفت انتباه الحضور وأذهل العريس.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو انتشر على الشبكات الاجتماعية، ليحصد قرابة 10 آلاف مشاهدة على اليوتيوب.

المصدر: هافينغتون بوست