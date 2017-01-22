محاولة إغتيال ممثلة عربية على يد زوجها.. وهذا ما وجدته الشرطة بحوزته !

في قصة أثارت ضجة كبيرة، تعرضت الممثلة أميرة نايف، لمحاولة اغتيال على يد زوجها محمود البحيري، بعدما وصلت المشاكل الأسرية بينهما إلى طريق مسدود، أقامت على إثرها برفع قضية خلع.

وفي التفاصيل، أبلغت أميرة أمن المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة الشيخ زايد، بمنعه من الدخول، لمحاولته قتلها أكثر من مرة، قبل أن تبلغ السفارة الأردنية في القاهرة، التي أبدت دعمها الكامل لها، ورفعت بدورها ضد البحيري بلاغ اتهمته فيه بالتعدي على الفنانة والشروع في قتلها وحملت رقم 303 إداري قسم أول مدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن أميرة نايف تزوجت من محمود البحيري، منذ نحو العام، إلا أن الخلافات نشبت بينهما بعد 6 أشهر فقط من الزواج، ما دفعها لطلب الإنفصال في هدوء لكنه رفض وحاول اغتيالها أكثر من مرة .

خرطوش وخمس طلقات

ألقت الشرطة المصرية القبض على زوج الفنانة أميرة نايف، بعد محاولته قتلها حسب ما ورد في بلاغ منها ضده.

ووجدت الشرطة بحوزته بندقية خرطوش وخمس طلقات.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، قد تلقى بلاغاً من الفنانة أميرة نايف، بمحاولة زوجها التعدي عليها وقتلها. وتشكلت قوة من مباحث القسم وانتقلت إلى مكان الواقعة.

وأفادت التحريات بوجود كسر بباب الشقة وبعثرة في محتوياتها، وضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات، واعترف بالواقعة لوجود خلافات بينهما، وتحرر محضر وتقرر عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

المصدر: لها