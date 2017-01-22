الكشف عن سر رشاقة اليابانيات

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من المعروف تمتع المرأة اليابانية برشاقة واضحة وتناسق في القوام، سواء كان هذا قبل الزواج أم بعده، حيث يتراوح وزنها في الغالب بين 50 و60 كيلوغراما. وتعتبر المرأة الممتلئة من الحالات النادرة وغير المألوفة في هذا البلد.

ذكرت مجلة "ذا برايت سايد"، اليوم، بعضاً من أسرار حياة اليابانيات التي تجعلهن رشيقات وأنيقات رغم تقدمهن بالعمر، بحسب ما نقلته "إرم نيوز".

وتتمثل أسباب الرشاقة مدى الحياة على إتباع سلوك غذائي فريد من نوعه

حمية غنية ومتوازنة

الاعتقاد السائد بأن اليابانيين لا يأكلون سوى السوشي، لكن في حقيقة الأمر هذا الاعتقاد خاطئ، فغذاء اليابانيين متنوّع ومختلف كغيرهم من الشعوب، فإنهم يأكلون الأسماك بأنواعها، والأعشاب البحرية، والخضروات، وفول الصويا والأرز والفواكه والشاي الأخضر.

ويكاد يخلو طعامهم من الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية أو الوجبات السريعة.

أطعمة طازجة وموسمية

يهتمّ اليابانيون بتناول الأطعمة الطازجة والموسمية، ويميلون في الغالب إلى أكل الخضار والفواكه الموسمية في وقتها.

كما أن للفصول الأربعة دورها في نظامهم الغذائي…فهم يفضّلون الأسماك الموسمية. وفي فصل الشتاء يتناولون اللحم والأسماك والحساء والمشروبات الساخنة.

أمّا في الصيف فيفضّلون الشوربات الباردة والسلطات والمعكرونة المعروفة باسم "رامن"

طرق الطهي

يميل اليابانيون في الغالب إلى طهي طعامهم على البخار أو مشوية أو في مقلاة خاصّة مع حدّ أدنى من الزيت.

كما أنهم يقطعون الخضروات إلى شرائح صغيرة حتى تنضج بسرعة وتظهر بشكل أفضل…كلّ هذه الطرق تساعد في الحفاظ على الخصائص الغذائية في الأطعمة.

يعتبر مرق الخضار قاعدة أساسية للكثير من الأطباق اليابانية، وتسعى النساء اليابانيات إلى إبقاء أطباقهن خفيفة على المعدة لذلك يستخدمن كمية قليلة من البهارات.

ثقافة الأكل

إنّ الأكل في اليابان يعتبر طقساً مهماً له شروطه وآدابه. فهم يأكلون ببطء وبقطع صغيرة.

كما أنّ الأطباق تكون صغيرة الحجم، ولا يتمّ ملؤها تماماً، ويسعى اليابانيون للحفاظ على مظهر الطعام الطبيعي، لذا فهم نادراً ما يزيّنون أطباقهم. كما أنه من غير اللائق وضع أكثر من نوع طعام في نفس الطبق.

وكلّ هذه الأمور تجعل الإفراط في الأكل أمراً مستحيلاً.

الأرز بدلاً من الخبز

يعتبر الأرز جزءاً أساسياً في كل وجبة، ويتم الطهي بطريقة خاصة للغاية دون زبدة أو ملح. وهكذا فإن غياب الأطعمة المصنوعة من الدقيق كالخبز مثلاً، يساعد في الحفاظ على أجسام اليابانيين رشيقة.

الفطور وجبة أساسية

وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية في اليابان، إنها وجبة رئيسية تتكون من عدّة أطباق، تتكون في العادة من السمك، والأرز، والعجة وحساء الميسو وطبق من صلصة الصويا مع الخضار والأعشاب البحرية، والشاي الأخضر.

لا للحلوى

الحلويات في اليابان أمر نادر…لليابانيين ذوق في الحلويات مختلف تماماً عن غيرهم، على سبيل المثال، لديهم نوع من الآيسكريم مصنوع من الأرز.

الحلويات اليابانية في الغالب قليلة الدهون وقليلة السكر ولا يستخدمون الكريمة أو الزبدة في حلوياتهم…أمر قد لا يتوافق مع ذوق الأوروبيين، لكنها مع ذلك حلويات صحية تحافظ بالتأكيد على رشاقة اليابانيين.

المصدر: sputniknews