بالفيديو...هذا ما فعله ابن ترامب بينما يوقع والده أول قراراته

نشرت شبكة CNN على صفحتها بـ"فيسبوك" مقطع فيديو خلال توقيع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أول قرار له بشكل رسمي.

وبينما كان أفراد العائلة يقفون خلف ترامب، لفت ابنه بارون النظر بحركات طفولية قام بها، لمداعبة ابن أخته الصغير.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة في غضون ساعات.

هذا ويعد بارون أصغر صبي يسكن البيت الأبيض خلال الـ54 سنة الماضية، ويتعمد الظهور بملابس كلاسيكية مثل والده، وهو الأمر الذي يعتبره كثيرون غريباً بالنسبة لطفل في مثل سنه. ومازال بارون يدرس بإحدى مدارس منهاتن التي تتكلف مصروفاتها 45 ألف يورو سنوياً.

أحد رواد فيسبوك قال ساخراً: "هذه هي المرة الأولى التي أبتسم فيها بسبب خبر يتعلق بدونالد ترامب".

بينما قالت أخرى: "قد لا أحب ترامب، ولم أصوّت له، لكن عندما يتعلق الأمر بأطفاله فلا يجب أن ننقل كرهنا لهم".