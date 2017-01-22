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ملايين المشاهدات لـ"فضيحة" بيل كلينتون.. وإيفانكا المتهمة

آخر تحديث: منذ 38 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 37
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حقق فيديو، التقطته عدسات الكاميرا ورصد غضب هيلاري كلينتون من زوجها بيل بسبب نظراته الغريبة، أكثر من 50 مليون مشاهدة خلال ساعات من نشره على صفحة "Being Libertarian" في فيسبوك.

 

فخلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حضرته كلينتون المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأخيرة وزوجها الرئيس السابق، كانت كل الأنظار تتجه إلى المنصة نحو ترامب باستثناء نظرات بيل كلينتون.

 

إذ كان الرئيس الأسبق يحدق في اتجاه آخر، ويبتسم تارة ويعض على شفتيه تارة أخرى لمدة اقتربت من الدقيقة، قبل أن تلاحظ هيلاري الأمر الذي شكل "فضيحة" أمام أنظار الآلاف.

 

وما كان من هيلاري إلا أن حدقت بزوجها لمدة ثوان حتى انتبه إلى أمرها، محاولا كفكفة نظراته.

 

ولم تكشف عدسة الكاميرا النقطة التي كان ينظر إليها بيل كلينتون، إلا أن كثيرين ممن حضروا الحفل، اتهموا إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الجديد الفاتنة بأنها هي من خطفت أنظار بيل، وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن نظراته كانت إلى المكان الذي تقف فيه إيفانكا.

 

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وقع أثناء وجوده في البيت الأبيض في فضيحة جنسية مع مونيكا لوينسكي إحدى المتدربات في البيت الأبيض، وهو ما دفع مشاهدي الفيديو إلى التخمين بأن بيل عاد إلى عاداته القديمة.

 

المصدر: سكاي نيوز

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