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"بث مباشر" أدخل فيسبوك في ورطة.. اغتصاب جماعي لفتاة أمام الجميع!
يبدو أن ميزة البث المباشر التي أطلقها فيسبوك منذ نحو عام، تدخله في ورطة تلو الأخرى، فهو لا يستطيع التحكم بهذه الميزة بشكل كامل.
فعلى الهواء مباشرة وعبر تقنية البث المباشر في فيسبوك، قامت عصابة سويدية ببث اغتصابهم الجماعي لفتاة.
بدورها، قامت الشرطة السويدية، باعتقال 3 أشخاص ، أمس الأول على خلفية الحادثة التي جرت في مدينة أوبسالا، رابع أكبر مدينة في البلاد.
وقامت المجموعة ببث المشاهد ضمن مجموعة على فيسبوك من إحدى الشقق السكنية في أوبسالا، جنوب شرقي السويد، وذلك بحسب صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية.
وتحقق الشرطة في إقليم أوبسالا في الحادث، بعد أن تلقت بلاغاً بخصوصه من سكان محليين، إلا أنها لم تفصح عن أي معلومات، كما ونقلت الصحيفة عن مواطن سويدي من مكان وقوع الحادثة قوله: "اعتقدت في البداية أنها مزحة.. لكن يبدو أنها فعلة سيئة مدبرة".
يذكر أن موقع فيسبوك في السابق واجه عدة حوادث مشابهة تنوعت بين الاعتداء الجنسي وجرائم القتل، والانتحار وكان آخرها ما قامت به مراهقة أميركية من ولاية جورجيا حين انتحرت في بث مباشر على فيسبوك.
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