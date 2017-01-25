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لقطات مرعبة لخروج فتاة من التلفاز في أحد المتاجر
نشرت قناة "BD Horror Trailers and Clips" فيديو على موقع "يوتيوب" عن خروج فتاة من تلفاز في أحد المتاجر بمدينة نيويورك. واشتهرت هذه الفتاة بدورها في أحد أفلام الرعب "الحلقة".
حيث أراد منظموا هذه الخدعة المرعبة الترويج للجزء الثالث من هذه السلسلة، ومعرفة ردة فعل الزبائن وهل الخوف ما زال حاضرا إلى الآن من الأجزاء السابقة من فلم الرعب.
هذا وتعود الفكرة إلى اختباء إحدى الفتيات في غرفة سرية خلف التلفاز وخلال قدوم الزبائن للتبضع يشاهدون مقطعا قصيرا من فيلم الرعب "الحلقة" وخلال فترة قصيرة تخرج هذه الفتاة من مخبأها السري كما لو أن الفلم حقيقي، وهنا يبدأ الزبائن بالصراخ والهروب من هذا المنظر المرعب والذي تجسد في أذهانهم من خلال الأجزاء السابقة من الفلم.
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