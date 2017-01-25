لصا حاول سرقة فتاة كولومبية مثيرة... ولكنها جعلت نهايته مأسوية

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وقع لص تحت يد فتاة لا ترحم، حيث جردته من ملابسه عندما حاول سرقتها في شوارع كولومبيا.

ويظهر اللص في الفيديو وهو في حالة يرثى لها، بعدما وقع تحت يد الفتاة عندما حاول سرقتها تحت تهديد سكين في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

المصدر: sputniknews