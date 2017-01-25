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الرئيسية | منوعات | لصا حاول سرقة فتاة كولومبية مثيرة... ولكنها جعلت نهايته مأسوية
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

لصا حاول سرقة فتاة كولومبية مثيرة... ولكنها جعلت نهايته مأسوية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
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وقع لص تحت يد فتاة لا ترحم، حيث جردته من ملابسه عندما حاول سرقتها في شوارع كولومبيا.

ويظهر اللص في الفيديو وهو في حالة يرثى لها، بعدما وقع تحت يد الفتاة عندما حاول سرقتها تحت تهديد سكين في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

المصدر: sputniknews

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