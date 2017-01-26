في النهار ضابطة شرطة وبالليل عارضة أزياء مثيرة

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أصبحت الضابطة الأمريكية "سامانثا سيبولفيدا"، نجمة شهيرة، وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دخلت مجال عرض الأزياء.

تعمل الحسناء الأمريكية في النهار ضابطة بالشرطة الأمريكية، وفي الليل عارضة ملابس داخلية، الأمر الذي جعلها تحصل على شهرة واسعة، وبلغ عدد متابعيها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، 157 ألف شخص.

لا يعتبر جمال "سامانثا" السبب الوحيد في شهرتها، وإنما عملها في مهنتين متباعدتين تمامًا، ففي النهار ترتدي بذلة الشرطة في شوارع نيويورك، وفي الليل تزيلها لعرض أجمل الملابس النسائية الداخلية وأكثرها إثارة، مما سلط عليها أضواء الإعلام.

وقالت "سامانثا" البالغة من العمر 32 عاما، والمنحدرة من جزر الدومينيكان، "في مكان الجريمة يقال لي دائما: يمكنك اعتقالي متى تشائين"، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا نيويورك بوست" الأمريكية.

المصدر: sputniknews